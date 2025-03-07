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Департамент Маска звільнив популярного українського журналіста

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Департамент Маска звільнив популярного українського журналіста
Остап Ярищ кілька років жив та працював у Вашингтоні
фото: Facebook Остапа Яриша

З 2019 року Остап Яриш працював в українській службі «Голосу Америки»

Департамент ефективності уряду США (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск, звільнив журналіста української служби «Голосу Америки» Остапа Яриша. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на шеф-редакторку видання «Детектор медіа» Наталію Лігачову. 

Департамент Маска звільнив популярного українського журналіста фото 1
фото: Скриншот/Facebook

Це була лише перша хвиля звільнень – прокоментувала шеф-редакторка «Детектор медіа». 

Раніше видання New York Times повідомляло, що Департамент кадрів «Голосу Америки» проводить внутрішні розслідування щодо тих журналістів, які критикували у своїх матеріалах президента США Дональда Трампа.

Щодо Остапа Яриша, то навесні 2019 року він почав працювати в українській службі «Голосу Америки» та переїхав до Вашингтона. До того Яриш співпрацював із платформами суспільного мовлення в Україні, писав матеріали для багатьох львівських і всеукраїнських видань. 

Раніше Остап Яриш проаналізував звернення президента США Дональда Трампа до Конгресу. Трамп виступив зі звернення 5 березня. Про Україну він говорив мало, як і про зовнішню політику в цілому, зауважував Яриш. 

Також журналіст дослідив, якою була реакція американських медіа на заяви президента США Дональда Трампа про Україну та Росію. Зокрема, як зазначив Остап Яриш, навіть консервативні ЗМІ висвітлювали позицію України. А ліберальні – гостро критикували  адміністрацію Трампа за «зближення з путінською Росією».

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Теги: США Ілон Маск журналіст Україна

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