Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Поверніть право на театр». Актори столичного театру звернулися до Харківської ОВА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Актори Київського Театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра звернулися до Синєгубова
фото: скриншот з відео

Актори б'ють на сполох: Театри Харкова опинилися на межі виживання

Актори Київського Театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра звернулися до очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова із закликом «повернути Харкову право на театр». Відповідне звернення вони оприлюднили у Facebook, інформує «Главком».

«Ми звертаємося до очільника Харківської ОВА пана Синєгубова. Через складну економічну ситуацію, викликаною повномасштабною війною, театри Харкова опинилися на межі виживання. Недостатнє фінансування унеможливлює не лише реалізацію мистецьких проєктів, але й забезпечення базових потреб, таких як: виплати заробітної плати, оплату комунальних послуг, збереження майна та технічного обладнання», – йдеться у зверненні акторів.

Зокрема, артистки наголосили на стані критичної інфраструктури театральних закладів, адже багато з них не мають належних укриттів, що унеможливлює проведення вистав у відповідних умовах.

«Крім того, матеріальна та технічна база зношена і потребує оновлення. Театр це не лише мистецтво, а й важлива складова гуманітарного фронту, яка підтримує моральний дух населення особливо під час війни. Ми вимагаємо розуміння важливості цього питання і підтримки у такий складний для країни час. Ми не можемо чекати поки закінчиться війна. Ми маємо працювати вже зараз. Харків має право на свою культуру. Поверніть Харкову право на театр!», – підкреслили актори.

Користувачі соцмереж підтримали акторів у коментарях та дякують їм за це звернення.

«Поверніть право на театр». Актори столичного театру звернулися до Харківської ОВА фото 1
«Поверніть право на театр». Актори столичного театру звернулися до Харківської ОВА фото 2
скриншот

Нагадаємо, що у березні 2023 року у Харкові обласна влада позбавила фінансування академічного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка. У листі йдеться про призупинення дії трудових договорів, а відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат обласні чиновники поклали на державу агресора.

Як зазначали представники Харківської організації партії «Європейська Солідарність», інформацію про схожі прецеденти вони отримали й від інших театральних установ міста Харкова.

Читайте також:

Теги: театр Харків Олег Синєгубов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 10-11 травня
8 травня, 22:00
Всього ворог застосував три балістичні ракети «Іскандер» для атаки по місту
Підрив ракети був у повітрі. Стало відомо цинічну особливість удару РФ по Харкову
18 квiтня, 08:54
Російський дрон «Молнія»
БаЛА «Молнія» атакував багатоповерхівку в Харкові
23 квiтня, 07:56
Цієї ночі Україна перебувала під атакою ворожих безпілотників та ракет
Росія атакувала Україну «шахедами» та ракетами: головне за ніч
24 квiтня, 05:51
На місці влучань виникла пожежа
Російські дрони влучили в АЗС у Харкові (оновлено)
1 травня, 02:12
Головні новини ночі проти 1 травня
Атака РФ на міста України, підписання угоди про рідкоземи: головне за ніч
1 травня, 05:42
Дрон влучив у багатоповерхівку
Харків: російський дрон влучив у багатоповерхівку, кількість поранених зросла (відео)
2 травня, 22:59
Наслідки ворожої атаки на Харків
Зеленський відреагував на обстріл Харкова
3 травня, 00:22
Вистава «Конотопська відьма»
Нищук анонсував наступну гучну виставу у Театрі Франка
8 травня, 15:55

Життя

«Поверніть право на театр». Актори столичного театру звернулися до Харківської ОВА
«Поверніть право на театр». Актори столичного театру звернулися до Харківської ОВА
Вчені склали рейтинг рис ідеального партнера для життя
Вчені склали рейтинг рис ідеального партнера для життя
3000 років і без краплі цементу: у Греції досі працює найдавніший міст Європи
3000 років і без краплі цементу: у Греції досі працює найдавніший міст Європи
Брат Максима Неліпи опублікував зворушливий допис
Брат Максима Неліпи опублікував зворушливий допис
Гуморист Розовий розлучається з дружиною
Гуморист Розовий розлучається з дружиною
Ексміністр оборони Гриценко похвалився здобутками сина-науковця
Ексміністр оборони Гриценко похвалився здобутками сина-науковця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 травня 2025
35K
Телефон дочки скандального судді Вовка став доказом у справі Дубінського
31K
Україна втратила F-16 під час нічної атаки: Повітряні сили повідомили про долю пілота
30K
День вишиванки. Тимошенко обрала яскраво-червоний стиль (фото)
26K
Буданов пояснив, в яку пастку загнав себе Путін, відмовившись їхати у Туреччину

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua