«Поверніть право на театр». Актори столичного театру звернулися до Харківської ОВА

Актори Київського Театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра звернулися до Синєгубова

Актори б'ють на сполох: Театри Харкова опинилися на межі виживання

Актори Київського Театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра звернулися до очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова із закликом «повернути Харкову право на театр». Відповідне звернення вони оприлюднили у Facebook, інформує «Главком».

«Ми звертаємося до очільника Харківської ОВА пана Синєгубова. Через складну економічну ситуацію, викликаною повномасштабною війною, театри Харкова опинилися на межі виживання. Недостатнє фінансування унеможливлює не лише реалізацію мистецьких проєктів, але й забезпечення базових потреб, таких як: виплати заробітної плати, оплату комунальних послуг, збереження майна та технічного обладнання», – йдеться у зверненні акторів.

Зокрема, артистки наголосили на стані критичної інфраструктури театральних закладів, адже багато з них не мають належних укриттів, що унеможливлює проведення вистав у відповідних умовах.

«Крім того, матеріальна та технічна база зношена і потребує оновлення. Театр це не лише мистецтво, а й важлива складова гуманітарного фронту, яка підтримує моральний дух населення особливо під час війни. Ми вимагаємо розуміння важливості цього питання і підтримки у такий складний для країни час. Ми не можемо чекати поки закінчиться війна. Ми маємо працювати вже зараз. Харків має право на свою культуру. Поверніть Харкову право на театр!», – підкреслили актори.

Користувачі соцмереж підтримали акторів у коментарях та дякують їм за це звернення.

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Нагадаємо, що у березні 2023 року у Харкові обласна влада позбавила фінансування академічного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка. У листі йдеться про призупинення дії трудових договорів, а відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат обласні чиновники поклали на державу агресора.

Як зазначали представники Харківської організації партії «Європейська Солідарність», інформацію про схожі прецеденти вони отримали й від інших театральних установ міста Харкова.