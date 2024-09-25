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Мер Острога визнав, що п’яний побив жінку в День пам'яті захисників

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Мер Острога визнав, що п’яний побив жінку в День пам'яті захисників
Юрій Ягодка обіймає пост голови Острозької громади з 2020 року
фото: Юрій Ягодка/Facebook

Чиновнику знадобився місяць, щоб відреагувати на інцидент

Міський голова Острога Юрій Ягодка вибачився за те, що 29 серпня, в День пам'яті захисників, у стані алкогольного сп'яніння побив місцеву жительку. Через майже місяць після інциденту, 24 вересня, посадовець написав на своїй сторінці у фейсбуці, що визнає провину.

Інцидентс стався в місті Острог Рівненської області 29 серпня 2024 року, у День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька в коментарі Zaxid.net розповіла: 58-річна місцева активістка Людмила Франковська повідомила правоохоронцям, що її побив міський голова Юрій Ягодка. Жінка стверджує, що ввечері проходила повз місцеву бібліотеку, де розташований Центр культури та дозвілля, й почула звідти російську музику. Франковська зайшла у приміщення і побачила там нетверезого Юрія Ягодку. Місцеве видання «Про Рівне» уточнює, що Юрій Ягодка із заступницями співав «Ой, цветет калина в поле у ручья».

Після того, як Франковська зробила меру зауваження, чиновник нібито відреагував агресивно і накинувся на жінку з кулаками. Потерпіла написала заяву за фактом завдання їй тілесних ушкоджень.

Сьогодні Ягодка прокоментував ситуацію. Мовляв, за цей час усе обдумав і зробив висновки.

«Так, моя провина в тому, що, кажучи по-простому, – напився. Моя провина в тому, що вів себе так, як не личить міському голові, не личить публічній людині і не личить чоловіку... Це не є виправданням, бо жодна втома, моральний тиск чи провокації не виправдовують те що сталось. Прошу вибачення у тих, хто голосував за мене на виборах у 2020 році, і у тих – хто не голосував», – написав мер.

Він додав, що опоненти намагаються використати скандал на свою користь, проте, згідно з законодавством, для переобрання мера необхідно дочекатися виборів.

Мер Острога визнав, що п’яний побив жінку в День пам'яті захисників фото 1
скріншот із фейсбук-сторінки Юрія Ягодки

Тим часом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Посадовцю загрожує до 850 грн штрафу або виправні роботи.

До відома, Юрій Ягодка обіймає пост голови Острозької громади з 2020 року. Свою карʼєру посадовець розпочинав у комерційних банках України. Із 2005 по 2010 був обраний депутатом Острозької районної ради, із 2007 по 2010 працював головою Острозької районної державної адміністрації, а у 2015 році став сільським головою Розвазької сільської ради. Із 26 липня 2019 року Ягодка був заступником Острозького міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

Нагадаємо, що мерія Одеси ухвалила рішення за 33 млн грн відремонтувати ліцей, у подвір’я якого в грудні 2023 року впала ракета. Однак ціни на будматеріали виявилися значно завищеними, й до того ж, ремонт вже розпочався коштом благодійників. 

Теги: бійка мер скандал Рівненщина

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