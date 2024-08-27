У Львові впав кінь, який возив людей на кареті: реакція мера

Організатори прокату заявили, що кінь нібито заплутався в упряжі

У центрі Львова посеред дороги завалився кінь. Відповідне відео з’явилося в мережі.

«Коні цілий день перебувають на сонці без води, у середовищі, яке їм абсолютно не підходить. У них стрес, вони експлуатуються і отримують неналежне ставлення», – пише автор відео.

Вчора у центрі Львова знепритомнів кінь. Фірманка спробувала привести його до тями і вже через кілька хвилин кінь знову був змушений везти чергових пасажирів у кареті.



Мерія заявили, що перевіряють інформацію pic.twitter.com/FY2KEMU79s — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 27, 2024

Організатори прокату заявили, що кінь нібито заплутався в упряжі і, щоб його звільнити, довелося розщепити упряж, яку він притиснув.

Однак варто зазначити, що подібна ситуація з тваринами стається не вперше, ба більше впродовж декількох років. Так, лежачого коня у центрі Львова можна було бачити, у 2011-у (коли все закінчилось летально), 2013-му та 2015-му роках.

Зоозахисники готують заяву про жорстоке поводження з тваринами, а також вимагають у місцевої влади заборонити каретний бізнес, повідомляє організація UAnimals.

Згодом на інцидент відреагував мер Львова Андрій Садовий.

«Друзі, я бачу всі ваші позначки і коментарі щодо ситуації з конем.Не коментуємо, бо працюємо над цим», – зазначив він.

Садовий наголосив, що рішення щодо експлуатації тварин буде сьогодні і, за словами мера, воно «буде справедливим».

Варто зазначити, що під дописом користувачі активно висловлюють невдоволення через експлуатацію тварин.

Користувачі соцмереж коментують інцидент з конем у центрі Львова скріншот

Нагадаємо, у 2021 році Верховна Рада України ухвалила закон, який впроваджує нові норми утримання тварин та поводження з ними.

До слова, рятувальники у Туреччині дістали з-під завалів будівлі живого коня, який провів під уламками три тижні.