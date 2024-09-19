Бійка зі стріляниною у Софіївській Борщагівці: учасники отримали підозри

Поліцейські встановили та затримали ще одного учасника конфлікту

Правоохоронці оголосили про підозру учасникам бійки в Софіївській Борщагівці, що біля Києва. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Окрім цього, під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали ще одного учасника конфлікту. Відносно нього тривають невідкладні слідчі дії.

17 вересня до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення, що у селі Софіївська Борщагівка поблизу одного з ресторанів відбувається бійка за участі групи осіб.

Слідчі за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомили про підозру шести учасникам конфлікту за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб за ч. 2 ст. 296 ККУ, з них двом особам додатково за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронному органу тілесних ушкоджень ч. 2 ст. 345 ККУ, а також одному із правопорушників — підозри оголошені за двома частинами – за ч. 1, 2 ст. 296 ККУ.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці встановили, що між двома компаніями у кількості 13 осіб стався конфлікт, який переріс в бійку.

На місце події оперативно прибули працівники поліції охорони, які намагалися припинити правопорушення. Один з учасників бійки накинувся на поліцейського. Інший співробітник застосував зброю, здійснивши декілька пострілів у повітря, у результаті постраждалі відсутні. Конфлікт був припинений одразу на місці події.

Нагадаємо, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка на заправці, яке відбулося сьогодні зранку, 18 вересня. Подія сталась сьогодні вранці на автозаправній станції у Святошинському районі. Відомо, що до автомобіля чоловіка підійшов невідомий та здійснив постріл. Від вогнепального поранення водій загинув на місці події, а зловмисник втік»