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На Київщині чоловік скоїв убивство просто посеред вулиці: деталі від поліції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Київщині чоловік скоїв убивство просто посеред вулиці: деталі від поліції
Після інциденту зловмисник покинув місце події
фото: пресслужба поліції Київщини

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого

Поліцейські Київщини повідомили про підозру фігуранту, який втрутився у суперечку двох чоловіків та вбив одного із них. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Правоохоронці встановили, що 43-річним потерпілий, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння конфліктував із перехожими. Так, під час словесної перепалки між потерпілим та чоловіком, який саме проходив повз нього, почалася бійка. Фігурант, який проходив повз втрутився у бійку та завдав чоловіку множинних ударів по тулубу та обличчю, що спричинило ушкодження внутрішніх органів, від яких останній помер. Після інциденту зловмисник покинув місце події.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів, включно із використанням системи відеоспостереження «Безпечна Київщина» та ідентифікували зловмисника і встановити його місцеперебування.

Підозрюваного затримано відповідно до ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 ККУ).

Нагадаємо, чоловіку, який у середу, 18 вересня, вбив людину на київській автозаправці, оголошено підозру за чотирма статтями.

Повідомляється, що чоловіка підозрюють в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів.

Відомо, що підозрюваний є мешканцем Києва. Він не зміг пояснити свої вчинки, ймовірно через те, що перебував під впливом невідомих речовин. У нього взяли зразки для перевірки на наявність наркотиків або психотропних речовин в організмі.

Теги: бійка смерть Київщина вбивство поліція

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