В Одесі скандал: мерія за 33 млн замінює вікна в ліцеї, які вже замінили благодійники

У відомості найбільша сума йде на вікна з невідомими характеристиками по 11 217 грн за квадратний метр, що значно перевищує ринкові ціни

Мерія Одеси ухвалила рішення за 33 млн грн відремонтувати ліцей, у подвір’я якого в грудні 2023 року впала ракета. Однак, ціни на будматеріали виявилися значно завищеними, й до того ж, ремонт вже розпочався коштом благодійників. Про це йдеться у розслідуванні «Наші гроші».

Зазначається, що управління капітального будівництва Одеської міської ради 26 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Консалтинг-Буд» капітальний ремонт школи на пл. Михайлівська, 10 за 32,54 млн грн.

У грудні 2023 року на подвір’я ліцею «Михайлівський» влучила російська ракета, внаслідок чого в будівлі вилетіли вікна та двері, пошкоджено фасад, потріскалися стіни та обвалилась штукатурка в приміщеннях. У лютому 2024 року КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Хаджибейського району м. Одеси» замовила ФОП Горбовий Олег Любомирович проєкт капремонту.

Згодом, за словами мера Одеси Геннадія Труханова, «під час експертизи з’ясувалось, що вибух значно пошкодив технічні характеристики будівлі. Вона потребує термінового ремонту конструкцій, укріплення фундаменту тощо». Проєкт передали Управлінню капбудівництва і виділили 35 млн грн.

Однак, у травні 2024 року видання «Odesa.Online» опублікувало репортаж із цього ліцею, де тоді вже йшов певний ремонт. Зокрема замінювали вікна коштом Благодійного фонду «Леруа Мерлен Солідарність».

На фото частина вікон змонтована, частина стоїть у коридорах фото: «Odesa.Online»

На захисній плівці на вікнах видно бренди Aluplast і Profilink, а на підвіконнях – Fachmann фото: «Odesa.Online»

У липні 2024 року Управління капбудівництва оголосило тендер очікуваною вартістю 32,70 млн грн. На нього прийшов лише «Консалтинг-Буд» із ціною 32,54 млн грн. Компанія має виконати капремонт будівлі ліцею до квітня 2025 року. У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума 5,65 млн грн іде на металопластикові віконні блоки з невідомими характеристиками по 11 217 грн за квадратний метр, що значно перевищує ринкові ціни.

Журналісти підкреслюють, що нещодавно на тендері щодо реконструкції пошкодженого ліцею в Фастові на Київщині металопластикові віконні блоки з профілю Rehau Євро70 зі склопакетом 4-10Ar-4-10Ar-4i були враховані по 4 400 грн/кв. м.

Інші матеріали теж описані дуже недетально, наголошують у розслідуванні. Наприклад, невідомі сухі штукатурні гіпсові суміші коштують 20,64 грн/кг. На сайті «Епіцентру» по співставній ціні знайшлась тільки штукатурка Alba Start у найменшому фасуванні 5 кг по 19,80 грн/кг. Інші марки в більшому фасуванні дешевші. Популярна штукатурка Knauf MP 75 там продається по 12,64 грн/кг. У репортажі видно штукатурку AyGips Izo Start, яка продається в «Епіцентрі» по 13,20 грн/кг.

Зауважується, що договірна ціна динамічна, тобто платити можуть по цінах, що відрізняються від кошторису. У кошторис була врахована середня зарплата робітника 13 708 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії вищий – 18 807 грн, а середня зарплата за вакансіями у будівництві на порталі «Work.ua» в Одесі ще вища – 23 000 грн.

Київською ТОВ «Консалтинг-Буд» володіє та керує львів’янка Любомира Кожушко. За даними аналітичної системи «YouControl», раніше засновниками були киянин Віктор Іваниця і ТОВ «Інтелконсалтинг» киян Сергія Артюшенка, Андрія Кузнєцова та Олександра Омельченка. Усього з 2017 року фірма набрала підрядів на 123,34 млн грн, серед яких цей – найбільший, зазначають розслідувачі.

Тепер тендер перевіряє Держаудитслужба на підставі виявлених нею ознак порушень закону.

Нагадаємо, у столиці приблизно 30 шкіл не мають власних укриттів, однак ті освітні заклади, у яких уже є свої захисні споруди, проводять ремонти приміщень та збільшують площі. Проєкт Dozorro TI Ukraine дослідив київські закупівлі, де у назві згадані укриття чи захисні споруди, та виявив приклади значного завищення цін. Детально про це – за посиланням на матеріал, опублікований на «Главкомі».