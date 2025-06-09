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Чех, який просив свою владу визволити його із армії РФ, має судимість

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Чех, який просив свою владу визволити його із армії РФ, має судимість
Обставини, за яких неназваний чоловік вступив до армії РФ, чи він бере участь у боях проти України й коли саме прибув до Росії наразі невідомі
фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

За рішенням суду, чоловіка мають затримати та відправити у вʼязницю

Чеські правоохоронці зʼясували, що їхній громадянин, який раніше звернувся до влади, аби йому допомогли розірвати контракт із російської окупаційною армією, виявився засудженим до увʼязнення. Як передає «Главком», про це повідомила чеська поліція

Зазначається, що цей 50-річний чех є законно засудженим злочинцем. За рішенням суду, його мають затримати та відправити у вʼязницю. Хоча там і не уточнили, у якій справі він фігурував та за якою статтею винесли вирок. Поліція передала виявлену інформацію до суду, щоб там могли вимагати екстрадиції розшукуваного чоловіка. 

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Чехії розглядає випадок чеха, який вступив до російської армії й тепер просить допомоги у рідної країни. Про це повідомив представник МЗС Чехії Даніель Дрейк, передає «Главком» з посиланням на чеське видання Vinegret.Cz. Обставини, за яких неназваний чоловік вступив до армії РФ, чи він бере участь у боях проти України й коли саме прибув до Росії, представник МЗС Чехії не уточнив.

Зазначається, що Кримінальний кодекс забороняє чеським громадянам служити в іноземних арміях. Це вважається найманством і карається в'язницею, за винятком випадків, коли вони воюють на стороні держави, яка забезпечує спільну оборону у разі нападу на Чехію. Якщо чеський доброволець хоче вступити до іноземної армії, йому необхідно запросити спеціальний дозвіл у президента Чехії.

До слова, президент Чехії Петр Павел дозволив 60 громадянам країни вступити до лав Збройних сил України. Про це розповів прессекретар чеського президента Філіп Платош, передає Český rozhlas. Загалом понад 180 чехів звернулися до Павела з проханням дозволити їм приєднатися до української армії.

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Теги: Чехія росія війна

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