Міграція між Росією та Україною продовжує скорочуватись. Прикордонна служба оприлюднила дані за перше півріччя



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Загалом кордон у напрямку РФ за перше півріччя перетнуло понад 1,86 млн громадян України

Міграція між Росією та Україною продовжує скорочуватись, натомість все більше українців виїжджають до країн Європейського Союзу. Про це заявив в інтерв'ю «Главкому» голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, який 25 липня відзначив рік на посаді.

Загалом кордон у напрямку РФ за перше півріччя перетнуло понад 1,86 млн громадян України, що на 35% менше, ніж за аналогічний період минулого року. А от кордон до Білорусі перетнуло на 7% більше, ніж того року, – майже 644 тисячі, розповідає Цигикал.

Порівняно з 2017-м кількість подорожувальників з Росії зменшилась десь до 20%. «За 2017 рік ми не пропустили 1852 громадянина РФ, за перше півріччя цього року – 1858. Найпоширеніші причини – непідтвердження мети поїздки та порушення порядку в’їзду-виїзду», - зазначив голова Держприкордонної служби.

За данними прикордонників, кількість українців, які виїжджають до країн ЄС, за цей рік збільшилася на 17%. За рік безвізу за біометричними паспортами виїхало 5,1 млн людей, з них 739 тис. – без віз. Взагалі з початку безвізу кордон до ЄС українці перетнули більше 21 млн разів.

Як повідомляє Цигикал, за десять років, протягом яких Держприкордонслужба веде спостереження, з країн ЄС не повернулись близько 400 тис. українців. «Є відповідний термін – кожні 90 днів людина має повертатись з ЄС додому. Якщо ж вона за рік не повернулась, значить вже перевищила всі терміни і якось там вже легалізувалася. Ми виходили з цієї логіки», - уточнив він принцип підрахунку таких осіб.

Нагадаємо, Держприкордонслужба оприлюднила новий порядок в’їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень.

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