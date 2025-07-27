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Міненерго прокоментувало готовність України до опалювального сезону попри обстріли РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Міненерго прокоментувало готовність України до опалювального сезону попри обстріли РФ

«Усі пошкоджені об’єкти оперативно обстежуються та відновлюються», – зазначив Колісник

Україна впевнено готується до опалювального сезону, маючи достатньо ресурсів і потужностей для забезпечення стабільної роботи енергосистеми попри постійні масовані обстріли з боку ворога, що спрямовані на підрив енергетичної інфраструктури. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник, передає «Главком».

За словами Колісника, країна зберігає баланс у постачанні електроенергії та газу. Він підкреслив, що головним викликом для енергетичного сектору залишаються ворожі атаки на газову та електроенергетичну інфраструктуру. Проте завдяки злагодженій роботі енергетиків і заздалегідь підготовленим заходам система залишається стабільною.

«Усі пошкоджені об’єкти оперативно обстежуються та відновлюються», – зазначив Колісник.

Як зазначив заступник Міністра, Україна інтенсивно поповнює запаси газу в підземних сховищах, причому цьогорічні обсяги закачування вже перевищили торішні показники. Водночас уряд завершує укладання угод з міжнародними фінансовими інституціями для забезпечення необхідного імпорту газу.

«Завдяки підтримці Уряду зараз фіналізуються домовленості з фінансовими інституціями щодо закупівлі імпорту в необхідному обсязі. Тому Україна матиме достатньо газу перед початком опалювального сезону», – запевнив Колісник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою уряду Норвегії Йонасом Гаром Стере. Політики обговорили енергетичну стійкість України. «Маємо вже конкретні домовленості щодо підготовки до наступної зими, і Норвегія готова допомагати надалі», – зазначив він.

До слова, 30 травня Кабмін утворив штаб з підготовки до опалювального сезону, аби гарантувати людям світло й тепло наступної зими.

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Теги: опалювальний сезон опалення Міненерго

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