Міненерго варто зосередитися на покращенні умов для розвитку зеленої енергетики – ЄБА

Інвестори очікують від Міненерго більше уваги до проблем в зеленій енергетиці

Бізнес закликав очільницю Міненерго сприяти розбудові нових потужностей енергетики

Європейська Бізнес Асоціація закликала очільницю Міністерства енергетики Світлану Гринчук вирішити боргові проблеми в галузі та сприяти подальшій розбудові нових енергетичних потужностей в Україні.

«Енергетичний сектор є ключовим для економічної стабільності України, її національної безпеки та інтеграції в єдиний європейський простір. Тож конструктивний діалог між органами влади та бізнесом має критичне значення», – кажуть в ЄБА.

Компанії-члени звертають увагу Міністерства енергетики на потребі подолання історичних заборгованостей в енергетичному секторі, зокрема на балансуючому ринку.

Також інвестори вважають за потрібне спростити дозвільні процедури (будівництво, екологія), продовжити дію податкових стимулів для імпорту енергетичного обладнання і надати їх для обладнання вітроелектростанцій.

Разом з тим, в ЄБА називають необхідним встановлення прайс-кепів на ринку електроенергії на рівні з європейськими, а також стимулювання внутрішнього ринку гарантій походження електроенергії, а також забезпечення визнання цих гарантій країнами ЄС.

Разом з тим, бізнес закликає міністерство відстрочити повноцінне впровадження CBAM для імпорту електроенергії з України до моменту фактичної інтеграції з ринком ЄС (market coupling), аби уникнути ризику втрати конкурентоспроможності на зовнішніх ринках.

«Зазначені пропозиції є результатом ґрунтовного аналізу поточних викликів, з якими стикається бізнес. Вони мають на меті підтримати формування збалансованої, прозорої та інвестиційно привабливої моделі функціонування енергетичного сектору в Україні», – підкреслюють в ЄБА.

Раніше повідомлялося, заборгованість ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електроенергії з ВДЕ складає 23,3 млрд грн.

У червні інвестори у відновлювану енергетику звернулись до Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг із закликом вирішити проблему заборгованості за 2021-2022 роки, яка виникла через дію незаконної формули розрахунку небалансів.