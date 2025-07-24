Окупанти масовано обстріляли ТЕС

Міненерго: Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла

Російська терористична армія здійснила масований обстріл однієї з ТЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів. Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла», – йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня російська терористична армія атакувала Черкаси. Внаслідок цього люди отримали поранення, у місті вирувало кілька пожеж. Відомо про сімох постраждалих людей, серед яких одна дитина.

Також у ніч на 24 липня російські терористичні війська здійснили масовану атаку дронів на Одесу. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Зокрема, легендарний одеський ринок «Привоз» сильно постраждав від нічної атаки окупантів. Там горіли торгові павільйони, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не припиняє ударів по Україні і тому заслуговує на масштабні санкції.