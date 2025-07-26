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Що очікує Україну в наступному опалювальному сезоні? Прогноз Міненерго

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Що очікує Україну в наступному опалювальному сезоні? Прогноз Міненерго
Заступник міністра енергетики каже, що накопичення запасів, необхідних для проходження опалювального сезону, здійснюється за графіком
фото з відкритих джерел

Найбільшим викликом, який постає перед українською енергосистемою, є комбіновані ворожі атаки з масовим застосуванням дронів

Україна матиме достатньо ресурсів та потужностей для успішного проходження опалювального сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра енергетики Миколу Колісника.

Як зазначив чиновник, попри те, що ворог продовжує масовані обстріли енергетики з метою послабити енергетичну стійкість країни та зірвати підготовку до опалювального сезону, енергосистема України залишається збалансованою. «Атаки на газову та електроенергетичну інфраструктуру наразі є основним ризиком для нашої енергетики. Але система функціонує стабільно завдяки завчасним заходам і професіоналізму енергетиків. Усі пошкоджені об’єкти оперативно обстежуються та відновлюються», – каже він.

Попри регулярні удари, газовидобуток триває, а накопичення запасів, необхідних для проходження опалювального сезону, здійснюється за графіком. Наразі обсяги закачування газу до підземних сховищ навіть вищі, ніж минулого року.

«Завдяки підтримці Уряду зараз фіналізуються домовленості з фінансовими інституціями щодо закупівлі імпорту в необхідному обсязі. Тому Україна матиме достатньо газу перед початком опалювального сезону», – зазначив він.

Міністерство енергетики забезпечило диверсифікацію джерел постачання газу за рахунок розширення потужностей імпорту з Польщі та по Трансбалканському коридору. Також гарантована потужність на міждержавних з’єднаннях надає можливість у разі потреби отримувати імпорт і протягом опалювального сезону.

Заступник міністра також запевнив, що наразі існує достатньо потужностей для балансування енергосистеми, і завдяки комплексу заходів, залучених урядом, підвищення температурного режиму не призведе до перебоїв в електропостачанні.

Посадовець каже, що ремонтна кампанія на українських атомних станціях триває згідно з графіком. Вона спланована так, щоб забезпечувати всі наявні потреби у споживанні електроенергії. Наразі найбільшим викликом, який постає перед українською енергосистемою, є комбіновані ворожі атаки з масовим застосуванням дронів.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 700 атак на об’єкти української енергетики. Цьогоріч до 90% ударів по енергетиці здійснювалися з використанням БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація масовано атакувала українську газову інфраструктуру. Десятки дронів били по об’єктах «Нафтогазу», є руйнування.

До слова, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 17 липня перевищили 9 млрд кубометрів. Сховища були заповнені на 29,2%.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, вперше з початку цьогорічного сезону закачування відставання від минулого року впало нижче 15%.

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Теги: Міненерго опалювальний сезон енергетика

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