В Україні з'явиться нове міністерство? Розгорівся скандал, екологи б'ють на сполох

Представники природоохоронних організацій наголошують, що в умовах війни та повоєнного відновлення Україна має інтегрувати екологічну політику в усі сфери державного управління

В Україні може бути створене Міністерство ресурсів

В Україні може з’явитися нове відомство – Міністерство ресурсів. Для цього нардепи пропонують об’єднати три чинні міністерства – Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та Міністерство екології. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. «Главком» зібрав реакції українців на таку пропозицію.

Що буде з очільниками Міністерств, які планують об'єднати?

За словами Железняка, очолить нове відомство теперішній перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв. Очільника міністерства аграрної політики та продовольства Віталія Коваля планують повернути на посаду голови Фонду держмайна, а міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук замінить свого ексшефа Германа Галущенко на посаді Міненерго.

Реакція природоохоронних організацій

Народна депутатка України VIII скликання Ганна Гопко опублікувала заяву, під якою підписалась низка правозахисників та природоохоронних організацій. Підписанти наголошують на неприпустимості ліквідації окремого Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України.

«Україна, на жаль, є однією із найбільш вразливих до довкіллєвих загроз країн Європи. Ми живемо в умовах війни, яка вже завдала довкіллю катастрофічної шкоди: тисячі гектарів забруднених земель, знищення природоохоронних територій, заміновані ліси, забруднені річки, зруйнована інфраструктура моніторингу та контролю. Зростають ризики для життя мільйонів громадян. У такій ситуації держава має не зменшувати екологічну інституційну спроможність, а посилювати її. Проте стало відомо про плани створити «Міністерство ресурсів», в яке мають бути інтегровані Мінекономіки, Мінагрополітики та Міндовкілля. Цей намір – інституційна катастрофа для довкілля, національної безпеки та стратегічного курсу держави на європейську інтеграцію», – йдеться у заяві.

Зазначається, що Міндовкілля – ключовий державний орган, що має бути незалежним регулятором, контролером, представником інтересів довкілля та громадського здоров’я. Інтеграція цього міністерства у структуру, яка одночасно відповідає за економіку, аграрну політику та охорону довкілля, означає нівелювання екологічних пріоритетів та постійний конфлікт інтересів у самому центрі прийняття рішень.

Представники природоохоронних організацій наголошують, що в умовах війни та повоєнного відновлення Україна має інтегрувати екологічну політику в усі сфери державного управління, що також є вимогою національного і європейського законодавства. Для цього потрібне сильне, незалежне, фахове міністерство із належною інституційною спроможністю.

«Наша країна зазнала безпрецедентної шкоди довкіллю внаслідок війни. За даними Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, станом на 11.07.2025 року вже зафіксовано понад 9000 кейсів руйнування довкілля через дії РФ, майже 23% загальної території України все ще заміновано, а потреби на відновлення оцінюються у майже 11 мільярдів доларів. Такі виклики вимагають не скорочення, а посилення екологічних інституцій, гарантій їхньої сталості», – пояснюють вони.

Наголошується, що захист довкілля не можна підпорядковувати органам чи структурам, пріоритетом яких є розвиток економіки чи агросектору, оскільки у такій конфігурації на практиці пріоритет завжди надається економічній доцільності, а не збереженню природи.

«Довіра міжнародних партнерів та донорів. У період повоєнного відновлення міжнародна допомога залежить від прозорості, фаховості та підзвітності інституцій. Злиття Міндовкілля з іншими відомствами може підірвати цю довіру та поставити під сумнів ефективність екологічної політики. Невдалий попередній досвід об’єднання Мінприроди з Міненергетики, внаслідок чого сфера збереження довкілля була відкинута назад у проведенні довкіллєвих реформ на дев'ять місяців», – додали організації.

Таким чином у заяві представники громадянського суспільства, екологічні організації та наукова спільнота вимагають від Кабінету міністрів України:

відмовитися від планів ліквідації Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України;

забезпечити інституційну незалежність Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,

гарантувавши його повноцінну участь у відновленні держави та імплементації міжнародних зобов’язань;

належним чином фінансувати участь уповноважених Focal Points.

«Також звертаємось до президента України, як гаранта конституційних прав, із закликом публічно підтримати збереження окремого Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, як критично важливої інституції на шляху України до ЄС та майбутнього сталого розвитку», – додали у тексті документа.

Хто підписав заяву?

Заяву підписали:

Олена Кравченко, директорка МБО «Екологія – Право - Людина» (ЕПЛ);

Тетяна Тимочко, голова ВГО «Всеукраїнська Екологічна Ліга» (ВЕЛ);

Ірина Миронова, виконавча директорка ГО «Нуль відходів Львів»;

Олексій Василюк, голова правління ГО «Українська природоохоронна група»;

Олександр Степаненко, виконавчий директор ГО «Екологічно-гуманітарне об'єднання Зелений Світ»;

Ірина Федорів, голова громадської ініціативи «Голка»;

Данило Ванькович, голова громадської організації «Центр економіко-правової аналітики»;

Софія Шутяк, адвокат, заступник голови комітету аграрного, земельного та довкільного права НААУ;

Андрій Мартинюк, виконавчий директор ГО «Екоклуб»;

Ірина Черниш, голова ГО SaveDnipro;

Микола Рябика, Анжеліка Зозуля, Діана Попфалуші, ГО «Плато»;

Катерина Рабан, голова ГО Нуль відходів Луцьк;

Катерина Охріменко, виконавчий директор ГО «Флора»;

Ганна Коломієць, голова ГО «Веселий Дельфін»;

Руслан Гаврилюк, голова ВГО «Національний екологічний центр України» (НЕЦУ);

Наталія Гозак, директорка Грінпіс Україна;

Олег Листопад, еколог ГО «Мережа захисту національних інтересів Ants»;

Софія Сидоренко, голова ГС «Український Альянс Нуль Відходів»;

Дмитро Карабчук, виконавчий директор ГО «Лісові ініціативи і суспільство»;

Дмитро Скрильніков, голова ГО «Бюро екологічних розслідувань»;

Олена Ковтун, Академія адвокатури України;

Олексій Бурковський, Донецька регіональна організація Всеукраїнської екологічної ліги;

Галина Олійникова ЕГО «Мама-86» Донеччина;

Наталія Урсатій, біолог, керівник гуртків натуралістичного відділу КЗ «Березівський міський ЦДЮТ»;

Сергій Лиманський, науковий співробітник, завідувач відділенням «Крейдова флора» УСПЗ НАН України;

Тетяна Годовська, голова ГО «Центр сучасних інновацій»;

Галина Проців. голова ГО «Край».

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