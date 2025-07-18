Норвегія допоможе Україні підготуватися до наступної зими

Зеленський наголосив, що Україна має конкретні домовленості з Норвегією для підготовки до зими

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою уряду Норвегії Йонасом Гаром Стере. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

«Координуємо наші з Норвегією кроки – двосторонні та в ширших форматах, у Європі та зі Сполученими Штатами. Зараз хороший темп у підготовці рішення для зміцнення нашої ППО. Дякую за цю підтримку та готовність працювати разом для захисту від російського терору», – розповів він.

Зеленський наголосив, що Норвегія займає дуже принципову позицію у питанні санкцій проти Росії. «Маємо стати більш оперативними також у спільному з партнерами санкційному тиску на Росію. Це стосується і відповідних пакетів санкцій Євросоюзу, і також рішень інших учасників «Групи семи». Норвегія займає дуже принципову позицію, і це важливо для всіх нас у Європі», – пояснив український лідер.

Крім того, політики обговорили енергетичну стійкість України. «Маємо вже конкретні домовленості щодо підготовки до наступної зими, і Норвегія готова допомагати надалі», – зазначив він.

Як відомо, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 17 липня перевищили 9 млрд кубометрів. Сховища заповнені на 29,2%.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується.

Нагадаємо, Кабмін утворив штаб з підготовки до опалювального сезону, аби гарантувати людям світло й тепло наступної зими. Його очолив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Раніше Кабінет міністрів продовжив дію пільгових цін на природний газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ до 31 жовтня 2025 року. Вартість газу в Україні під час війни регулюється положенням про покладення спецобовʼязків на державні компанії.

До слова, на українському ринку у червні ціни на природний газ зросли до понад 31 550 грн/тис. куб. м (з ПДВ), досягнувши найвищого рівня з 24 листопада 2022 року.