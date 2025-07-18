Головна Країна Політика
search button user button menu button

Норвегія допоможе Україні підготуватися до наступної зими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Норвегія допоможе Україні підготуватися до наступної зими
Президент України та премʼєр Норвегії обговорили енергетичну стійкість нашої країни
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський наголосив, що Україна має конкретні домовленості з Норвегією для підготовки до зими

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою уряду Норвегії Йонасом Гаром Стере. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

«Координуємо наші з Норвегією кроки – двосторонні та в ширших форматах, у Європі та зі Сполученими Штатами. Зараз хороший темп у підготовці рішення для зміцнення нашої ППО. Дякую за цю підтримку та готовність працювати разом для захисту від російського терору», – розповів він.

Зеленський наголосив, що Норвегія займає дуже принципову позицію у питанні санкцій проти Росії. «Маємо стати більш оперативними також у спільному з партнерами санкційному тиску на Росію. Це стосується і відповідних пакетів санкцій Євросоюзу, і також рішень інших учасників «Групи семи». Норвегія займає дуже принципову позицію, і це важливо для всіх нас у Європі», – пояснив український лідер.

Крім того, політики обговорили енергетичну стійкість України. «Маємо вже конкретні домовленості щодо підготовки до наступної зими, і Норвегія готова допомагати надалі», – зазначив він.

Як відомо, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 17 липня перевищили 9 млрд кубометрів. Сховища заповнені на 29,2%.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується.

Нагадаємо, Кабмін утворив штаб з підготовки до опалювального сезону, аби гарантувати людям світло й тепло наступної зими. Його очолив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Раніше Кабінет міністрів продовжив дію пільгових цін на природний газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ до 31 жовтня 2025 року. Вартість газу в Україні під час війни регулюється положенням про покладення спецобовʼязків на державні компанії.

До слова, на українському ринку у червні ціни на природний газ зросли до понад 31 550 грн/тис. куб. м (з ПДВ), досягнувши найвищого рівня з 24 листопада 2022 року.

Читайте також:

Теги: опалювальний сезон Володимир Зеленський Норвегія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна наростила виробництво дронів на 900% за рік
Зеленський анонсував додаткове фінансування виробництва українських дронів
7 липня, 17:45
4 липня Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних
Обмін полоненими, розмова Зеленського та Трампа. Головне за 4 липня
4 липня, 21:14
Ситуація на фронті, російські удари: Зеленський розкрив зміст розмови з Трампом
Ситуація на фронті, російські удари: Зеленський розкрив зміст розмови з Трампом
4 липня, 17:29
4 липня Україна провела новий обмін полоненими з Росією
Співали гімн, дзвонили рідним: Зеленський показав відео повернення бійців з полону
4 липня, 15:11
Авіація Норвегії посилить оборону аеропорту Жешува - транзитного пункту для підтримки України
Норвегія відправить винищувачі F-35 до Польщі: причина
30 червня, 15:23
РФ атакувала місто Сміла на Черкащині
Президент відреагував на нічний обстріл України та загибель пілота F-16
29 червня, 10:25
Зеленський зустрівся з Трампом на полях саміту НАТО
Що розчарувало Зеленського на саміті НАТО? Аналіз Bloomberg
26 червня, 01:21
Володимир Зеленський та Ален Берсе підпишуть у Страсбурзі угоду про Спеціальний трибунал
Україна та Рада Європи підпишуть угоду про Спеціальний трибунал – заява
24 червня, 20:33
За словами президента, міністр нацєдності має повернутися в Україну після завершення відрядження
Куди зник віцепрем’єр Чернишов. Зеленський вперше прокоментував скандал
21 червня, 14:14

Політика

Шмигаль на посаді міністра оборони вперше доповів Зеленському
Шмигаль на посаді міністра оборони вперше доповів Зеленському
Норвегія допоможе Україні підготуватися до наступної зими
Норвегія допоможе Україні підготуватися до наступної зими
Куди буде працевлаштовано екссекретаря РНБО Литвиненка. ЗМІ назвали ймовірну нову посаду
Куди буде працевлаштовано екссекретаря РНБО Литвиненка. ЗМІ назвали ймовірну нову посаду
Зеленський назвав ключові цілі нового секретаря РНБО
Зеленський назвав ключові цілі нового секретаря РНБО
Зеленський анонсував нові санкції проти Росії
Зеленський анонсував нові санкції проти Росії
Новий міністр оборони поставив завдання перед своїми заступниками
Новий міністр оборони поставив завдання перед своїми заступниками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2025
6921
Путін дав Героя Росії Герою України
6699
У Південній Кореї рибалки зловили тунця вартістю $1,9 млн і повернули рибу до моря
5078
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2852
Росіян поселили біля військової бази в Єгипті: море під забороною, а за прогулянку до пляжу – стріляють

Новини

18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua