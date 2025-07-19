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Поблизу Запорізької АЕС зафіксували стовп диму: чи є загроза ядерній безпеці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Поблизу Запорізької АЕС зафіксували стовп диму: чи є загроза ядерній безпеці
Ситуація на ЗАЕС залишається напруженою через дії окупантів
фото з відкритих джерел

Згідно з інформацією МАГАТЕ, задимлення в районі Запорізької АЕС пов’язане з лісовою пожежею

У суботу, 19 липня, в мережі поширилась інформація про значне задимлення в районі Запорізької АЕС, окупованої російськими військами, а також знеструмлення частини Запорізької області, що перебуває під російською окупацією. Наразі прямої загрози ядерній безпеці з боку ЗАЕС немає. Як інформує «Главком», про це повідомило Міністерство енергетики України.

Згідно з інформацією, отриманою від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), задимлення в районі Запорізької АЕС пов’язане з лісовою пожежею. Важливо зазначити, що осередок пожежі розташований на безпечній відстані від атомної станції та не загрожує її спорудам.

Таким чином, наразі немає і загрози ядерній безпеці через це задимлення. У Міненерго також підтвердили, що лінії електропередачі, які з’єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно. Це забезпечує надійне зовнішнє живлення станції, що є критично важливим для підтримання радіаційної безпеки.

Водночас, ситуація залишається напруженою через дії окупантів. Як зауважила міністерка енергетики Світлана Гринчук, через агресивні дії російських окупантів та постійні обстріли районів навколо ядерного об’єкта, що призводили до пошкодження ліній електропередачі, найбільша в Європі атомна електростанція вже дев’ять разів перебувала у стані блекауту.

Живлення атомної електростанції за допомогою генераторів, до чого доводилося вдаватися у такі моменти, несе надзвичайні ризики для ядерної безпеки. Навіть попри те, що Росія захопила Запорізьку АЕС, Україна все одно дбає про її безпеку. Тому станція, як і до окупації, під’єднана до української енергомережі, і отримує необхідне живлення інфраструктури.

Нагадаємо, що удар російської терористичної армії спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Російські окупанти 4 липня перебили лінію електропередач, яка з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України й підтримувала потреби забезпечення рівня радіаційної безпеки. Міністр енергетики Герман Галущенко зазначав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії ЗАЕС уже вісім разів пережила повний блекаут.

Після цього генсек ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив хвилю атак Росії по Україні та попередив, що ці удари знову поставили під загрозу ядерну безпеку.

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Теги: Світлана Гринчук МАГАТЕ Україна Міненерго росія

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