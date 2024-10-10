Головна Думки вголос Володимир Омелян
search button user button menu button
Володимир Омелян Політик

Як вирішити питання мобілізації, аби усі були задоволені?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Коли нація розумітиме, що мир з Росією коштує більше, аніж війна, тоді і ставлення до війни зміниться»
фото: Depositphotos

«Якщо погано готуєшся до війни – ти її гарантовано отримуєш»

Я не втомлююся повторювати, у нас немає проблеми з кількістю заброньованих.

Станом на зараз нам потрібно 1 млн військовослужбовців у війську, вмотивованих, навчених, належно озброєних і забезпечених, технологічно попереду всіх, які знають: держава зробила все, щоб ти вижив і вбив якомога більше ворогів. Де освічені командири, з великим бойовим досвідом, не бояться говорити правду «Великому Начальнику» і справді бережуть своїх підлеглих, бо знають кожного з них, на що він здатен.

Коли кожен солдат розуміє, армія – це не безкінечний шлях в один кінець, а чесно відслужив – через два роки повернувся на економічний, культурний, спортивний, політичний фронт.

Тоді і бронювати доведеться виключно унікальних спеціалістів на тих супер 50 заводах, які спорудили на кошти українських платників податків і наших союзників, щоби очистити від нечисті Європу до Уралу.

Вибачте, але політики не повинні підпадати під бронь, а бути з військом. Не обовʼязково штурмувати посадки, але треба бути з військом. Якщо вони хочуть залишатися в політиці. Бо саме вони в першу чергу несуть відповідальність за катастрофу, якою є будь-яка війна.

Коли нація розумітиме, що мир з Росією коштує більше, аніж війна, тоді і ставлення до війни зміниться.

І не треба буде брехати людям, що через 2-3 місяці буде мир, а потім тихо повідомляти іноземним ЗМІ, що війна на черговий весь наступний рік.

Мир – це бонус, а не нормальний стан у нашому випадку.

Якщо погано готуєшся до війни – ти її гарантовано отримуєш.

І вигорати можуть не лише міністри, премʼєри, командувачі і комбриги – вигорати може і Верховний Головнокомандувач.

І коли це настає, чіплятися за владу не потрібно, а провести гідно вибори і дати шанс наступному зробити краще.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна армія війна бронювання від мобілізації мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Програш Росії – це негайний кінець влади Путіна
У війні Росії та України немає сценарію win-win
24 вересня, 20:17
Михайло Поплавський зізнається, що почувається щасливим: займається справою свого життя – Київським національним університетом культури і мистецтв, має чудову родину
Михайло Поплавський уперше відверто розповів про особисте та розкрив секрет успіху
16 вересня, 15:52
За словами спікера парламенту, усіх мобілізованих чоловіків віком до 25 років не будуть посилати на штурмові напрямки
Коли Міноборони заборонить мобілізацію чоловіків до 25 років: відповідь Стефанчука
18 вересня, 17:02
Пезешкіан заперечив передачу балістичних ракет Росії
Президент Ірану заявив, що «не схвалює» російську агресію проти України
23 вересня, 20:07
Зеленський проведе розгорнуту зустріч із Байденом 26 вересня
Зеленський найближчим часом декілька разів зустрінеться з Байденом
24 вересня, 21:49
Командування Сухопутних військ ЗСУ уточнило правила мобілізації деяких категорій українців, утім деталі змін не оголошуються
ЗСУ уточнили правила мобілізації деяких категорій громадян
25 вересня, 12:17
За словами президента Зеленського, він та Трамп мають спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена
«Представив йому план перемоги». Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом
27 вересня, 20:27
Василь Ілюк був старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення Стрийського батальйону ТрО
Найбільше у світі любив свою свою родину та рідне село. Згадаймо Василя Ілюка
2 жовтня, 09:00
Тоня Матвієнко розповіла, що змінилося за рік життя без мами
«Рік, як вас немає»: Донька Ніни Матвієнко розчулила зверненням до покійної матері
8 жовтня, 12:40

Володимир Омелян

Як вирішити питання мобілізації, аби усі були задоволені?
Як вирішити питання мобілізації, аби усі були задоволені?
Санкції працюють. Росія вже зрівнялася з державами-банкрутами за одним показником
Санкції працюють. Росія вже зрівнялася з державами-банкрутами за одним показником
Чи зможе Україна побудувати потужний військово-промисловий комплекс?
Чи зможе Україна побудувати потужний військово-промисловий комплекс?
Росіяни рекордно нарощують борги. Поточні санкційні втрати
Росіяни рекордно нарощують борги. Поточні санкційні втрати
Кремль панікує? Санкції продовжують завдавати удару по російській економіці
Кремль панікує? Санкції продовжують завдавати удару по російській економіці
Економічне бронювання. Чи є можливість зробити все справедливо?
Економічне бронювання. Чи є можливість зробити все справедливо?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
20K
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
18K
Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ
13K
РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW
12K
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua