Як вирішити питання мобілізації, аби усі були задоволені?
«Якщо погано готуєшся до війни – ти її гарантовано отримуєш»
Я не втомлююся повторювати, у нас немає проблеми з кількістю заброньованих.
Станом на зараз нам потрібно 1 млн військовослужбовців у війську, вмотивованих, навчених, належно озброєних і забезпечених, технологічно попереду всіх, які знають: держава зробила все, щоб ти вижив і вбив якомога більше ворогів. Де освічені командири, з великим бойовим досвідом, не бояться говорити правду «Великому Начальнику» і справді бережуть своїх підлеглих, бо знають кожного з них, на що він здатен.
Коли кожен солдат розуміє, армія – це не безкінечний шлях в один кінець, а чесно відслужив – через два роки повернувся на економічний, культурний, спортивний, політичний фронт.
Тоді і бронювати доведеться виключно унікальних спеціалістів на тих супер 50 заводах, які спорудили на кошти українських платників податків і наших союзників, щоби очистити від нечисті Європу до Уралу.
Вибачте, але політики не повинні підпадати під бронь, а бути з військом. Не обовʼязково штурмувати посадки, але треба бути з військом. Якщо вони хочуть залишатися в політиці. Бо саме вони в першу чергу несуть відповідальність за катастрофу, якою є будь-яка війна.
Коли нація розумітиме, що мир з Росією коштує більше, аніж війна, тоді і ставлення до війни зміниться.
І не треба буде брехати людям, що через 2-3 місяці буде мир, а потім тихо повідомляти іноземним ЗМІ, що війна на черговий весь наступний рік.
Мир – це бонус, а не нормальний стан у нашому випадку.
Якщо погано готуєшся до війни – ти її гарантовано отримуєш.
І вигорати можуть не лише міністри, премʼєри, командувачі і комбриги – вигорати може і Верховний Головнокомандувач.
І коли це настає, чіплятися за владу не потрібно, а провести гідно вибори і дати шанс наступному зробити краще.
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