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Стало відомо, скільки людей планує мобілізувати Україна до лютого 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки людей планує мобілізувати Україна до лютого 2025 року
Україна планує мобілізувати 160 тис. чоловіків у період з листопада до лютого
фото з відкритих джерел

Україна очікує, що темпи наступу росіян значно прискоряться

Україна готується до посилення наступальних дій з боку Російської Федерації. Найближчими тижнями лінія фронту може зміститься на 30-35 км на захід. Про це повідомляє Financial Times.

Генерал-майор Дмитро Марченко  заявив, що східний фронт «руйнується» через брак боєприпасів і живої сили. Як пише газета, брак особового складу, зокрема піхота є найбільшою проблемою для України.

«Люди дуже виснажені. Вони просто не можуть утримати фронти, на яких вони перебувають», – сказав він.

Так, Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

«За їхніми словами, це заповнить приблизно половину нестачі особового складу, що все одно буде поліпшенням, оскільки деякі підрозділи наразі укомплектовані приблизно на третину від необхідного», – пише видання.

Декілька українських командирів і солдатів заявили, що спробам залучити більше чоловіків до армії заважає брак чітких термінів служби. Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Дара Масікот сказала, що Росія «просто перемагає українців, тому що зараз у них більше ресурсів».

Нагадаємо, за останні два місяці 98% повісток отримали громадяни, які не платять податки й ніде не зареєстровані як такі, що працюють.

Як повідомлялося, у Національній поліції України працюють 70-75 тис. чоловіків-поліцейських мобілізаційного віку, з них понад 15 тис. безпосередньо виконують бойові завдання.

Раніше стало відомо, що до Сил оборони планують мобілізувати ще 160 тис. людей. Усього до війська призвали 1 млн 50 тис. громадян. Зокрема, мобілізація ще 160 тис. людей дасть можливість укомплектувати військові частини до 85%.

До слова, Генеральний штаб не надавав жодних пропозицій та ініціатив щодо мобілізації жінок до лав Збройних сил України.

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Теги: наступ війна мобілізація

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