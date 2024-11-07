Працевлаштування українських біженців в Естонії: головні тенденції

Влада Естонії стверджує, що бачить бажання біженців повернутися до України, коли ситуація нормалізується

В Естонії проживає 34 тис. українських біженців. Лише в одному Пярнуському повіті мешкає близько 3 тис. українців. Вони поступово адаптуються до життя у нових умовах, проте і проблем із перебуванням у новій країні вистачає. Про це пише ERR.

У Департаменті соціального страхування вважають, що загалом українські біженці адаптувалися добре, 90% прибулих пройшли програму адаптації та отримали уявлення про естонське суспільство.

«Ті, хто хотів, той навчився справлятися в Естонії. Але, звичайно, ми не виключаємо, що на цьому шляху деякі мають певні труднощі і їм потрібні більше часу», – сказала керівниця відділу міграційних послуг Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс.

За даними Департаменту соціального страхування, майже половина тих, хто прибув до Естонії, пройшли мовну підготовку на рівні А1 і вище, і майже половина дорослих уже працевлаштувалися або шукають роботу.

«Ми бачимо сильне бажання підтвердити свою кваліфікацію в Естонії. Якщо люди мають бажання, то, як правило, цілком можливо почати працювати за колишньою спеціальністю», – зазначила Палоотс.

Вивчення естонської мови було найбільшою проблемою. Це також ускладнило пошук роботи за фахом.

«У мене рівень володіння естонською мовою B1, і в майбутньому хочу знайти хорошу роботу. Я хочу працювати дитячим викладачем», – сказала одна із українок на ім'я Поліна.

Однак, незважаючи на бажання більшості інтегруватися в Естонії, важливо не забувати про причину, через яку ці люди залишили батьківщину. Це також породжує невпевненість у майбутньому.

«Ми бачимо, що люди насправді хотіли б повернутися додому, коли ситуація нормалізується. Але, на жаль, важливо пам'ятати, що ми не знаємо, чи ця війна закінчиться і коли», – констатувала Палоотс.

За словами біженки Тетяни, її тут добре прийняли, але вона думає про повернення. «Якщо буде куди поїхати та дозволять обставини, ми повернемося. Там мої родичі та батьки», – пояснила вона.

Загалом українці відчувають, що можуть спілкуватися в Естонії, хоча це не обов'язково означає, що спілкування відбувається естонською. Близько чверті учасників опитування заявили, що розуміють і можуть використовувати більшість повсякденних естонських виразів, а половина – деякі слова та фрази. 15% взагалі не говорять естонською, а 8% вже розуміють сенс ясної мови і можуть писати прості тексти.

Ситуація із новими біженцями

Палоотс повідомила, що українські біженці продовжують прибувати до Естонії, хоч і не так масово, як на початку війни.

Станом на 20 жовтня в Естонії перебувало 34 тис. українських біженців з тимчасовим посвідкою на проживання, виданим на підставі тимчасового захисту. Серед них майже 11 тис. неповнолітніх.

У перший рік війни Естонія прийняла найбільшу кількість біженців – понад 41,8 тис. Тимчасовий захист – це річний дозвіл на проживання, який його отримувачі активно продовжували як минулого, так і цього року. Це говорить про те, що люди облаштувались і збираються залишитися тут на більш тривалий термін. Але є й ті, хто відмовився від посвідки на проживання.

Нагадаємо, мовна адаптація українських біженців в Естонії проходить успішно, проте їм бракує коштів на оплату комунальних послуг. Це випливає з дослідження, проведеного спільно естонською організацією за допомогою біженців та Міжнародною організацією з міграції (IOM).