Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Нардеп назвав переваги економічного бронювання: до чого тут сім'я Круп

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп назвав переваги економічного бронювання: до чого тут сім'я Круп
Дмитро Наталуха розповів про економічне бронювання
фото: varta1.com.ua

Наталуха: Гроші з «тіньового бронювання» йдуть не на оборонні витрати, а у шухляди і під матраси хабарникам

Обшуки СБУ і ДБР доводять те, що існує так зване «тіньове бронювання». Тому економічне бронювання від мобілізації мінімалізує зловживання чиновниками своїми посадами. Так відреагував народний депутат Дмитро Наталуха на викриття сім'ї посадовців на незаконному збагаченні у Хмельницькій області.

«Обсяги корупції вражають – $6 млн на Хмельниччині, мільйон на Харківщині. При цьому ми постійно чуємо, що в країні немає грошей. Однак, суть проблеми тут не тільки і не стільки у підкупі медиків та чиновників. Бо кожна корупція зачинається з умовами, які дозволяють зловживання», – йдеться у заяві.

Дмитро Наталуха зауважив, що існує «тіньове бронювання», яке працює успішно та масштабно. За його словами, саме ті, хто таким займаються є противниками економічного бронювання

«Введення та реалізація принципу «воюй або працюй» – це створення умов, які мінімізують можливості для зловживань через прості й прозорі правила. Будь-яка система, залежна від рішень чиновників, призводить до затримок, вибірковості й підкупу», – зазначив депутат.

Наталуха наголосив, що гроші з «тіньового бронювання» йдуть не на оборонні витрати, «а у шухляди і під матраси хабарникам, які потім «інвестують» їх у економіки інших країн, таких як Австрія, Туреччина чи Іспанія».

«Щоб було зрозуміло масштаби і контекст – суми знайдених на минулому тижні хабарів вистачило б, щоб купити 15 тисяч FPV-дронів для ЗСУ. Однак суспільство продовжує дискутувати не про необхідність прозорого економічного бронювання, а про ризиковані умови, які шкодять економіці й демотивують суспільство», – йдеться у дописі.

Нардеп у своєму дописі запитав: «чи краще створювати прозорі інструменти, або й далі ігнорувати проблему, дозволяючи наживатися злочинцям?»:

«Тим, хто радить «правоохоронцям краще працювати» або «менше красти» можу наперед зазначити, що ви просто не усвідомлюєте масштаби проблеми і її витоки. Витоки – у тому, про що я написав від початку: кожна корупція зачинається з умовами, які дозволяють зловживання. І саме ці умови треба змінити», – підсумував Наталуха.

Нагадаємо, що народний депутат Дмитро Наталуха був ініціатором економічного бронювання від мобілізації: «Умова бронювання: відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника по формулі: 1,5% від зарплати + фіксована ставка у розмірі 20 тисяч грн/місяць. Стратегічні підприємства залишаються під дією Постанови №76».

Читайте також:

Теги: українці бронювання від мобілізації мобілізація політика депутат корупція корупція в Україні війна Україна економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ підірвала великий склад боєприпасів у селі Солдатське, Воронезької області
«Бомбити Воронеж» – це вже не мем
9 вересня, 18:08
Вибухи в українських містах і тріумф Ярослави Магучіх: головне за ніч
Вибухи в українських містах і тріумф Ярослави Магучіх: головне за ніч
14 вересня, 06:23
За матеріалами повних перевірок декларацій Національна поліція України розпочала кримінальні провадження
НАЗК виявило у деклараціях ексомбудсменки порушень на 42 млн грн
18 вересня, 19:27
Поранених військових з України доставили до ФРН, липень 2021 року
Німеччина виділила додаткові кошти на лікування поранених українців
18 вересня, 20:03
На березі ще лишилося листя – зима прийде не скоро
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 вересня, 00:05
Попередньо, ворог атакував ракетою Х-59/69
Уночі ворог поцілив по Одеському району ракетою
25 вересня, 08:58
У Миргородському районі могли чути звуки вибухів
Окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині
24 вересня, 08:16
27 вересня Зеленський зустрівся із Трампом
Стало відомо, за що подякував Трамп Зеленському під час зустрічі (відео)
28 вересня, 09:13
Зеленський прокоментував вимогу представника Конгресу США щодо звільнення посла України
Зеленський пояснив, чому не обговорюватиме з Джонсоном звільнення українського посла
29 вересня, 11:50

Суспільство

Вихід з Вугледара. Новий комбриг «Чорних запорожців» пояснив, чому бригада не пішла на відновлення
Вихід з Вугледара. Новий комбриг «Чорних запорожців» пояснив, чому бригада не пішла на відновлення
Нардеп назвав переваги економічного бронювання: до чого тут сім'я Круп
Нардеп назвав переваги економічного бронювання: до чого тут сім'я Круп
Скільки корупціонерів у МСЕК отримали тюремні строки: статистика
Скільки корупціонерів у МСЕК отримали тюремні строки: статистика
Вихід із Вугледара. Новий комбриг «Чорних запорожців» назвав вражаюче співвідношення сил
Вихід із Вугледара. Новий комбриг «Чорних запорожців» назвав вражаюче співвідношення сил
Чи були шанси втримати Вугледар? Новий комбриг «Чорних запорожців» вперше прокоментував відступ із міста
Чи були шанси втримати Вугледар? Новий комбриг «Чорних запорожців» вперше прокоментував відступ із міста
Вихід із Вугледара. Новий комбриг «Чорних запорожців» прокоментував тривожні дані про евакуацію поранених
Вихід із Вугледара. Новий комбриг «Чорних запорожців» прокоментував тривожні дані про евакуацію поранених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Російський план закінчення війни в Україні: Лавров оголосив цілий список вимог
72K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
19K
Військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт
15K
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику паплюжив загиблих військовослужбовців
8419
День юриста України 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках

Новини

Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Сьогодні, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 06:00
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:45

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua