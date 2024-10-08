Нардеп назвав переваги економічного бронювання: до чого тут сім'я Круп

Наталуха: Гроші з «тіньового бронювання» йдуть не на оборонні витрати, а у шухляди і під матраси хабарникам

Обшуки СБУ і ДБР доводять те, що існує так зване «тіньове бронювання». Тому економічне бронювання від мобілізації мінімалізує зловживання чиновниками своїми посадами. Так відреагував народний депутат Дмитро Наталуха на викриття сім'ї посадовців на незаконному збагаченні у Хмельницькій області.

«Обсяги корупції вражають – $6 млн на Хмельниччині, мільйон на Харківщині. При цьому ми постійно чуємо, що в країні немає грошей. Однак, суть проблеми тут не тільки і не стільки у підкупі медиків та чиновників. Бо кожна корупція зачинається з умовами, які дозволяють зловживання», – йдеться у заяві.

Дмитро Наталуха зауважив, що існує «тіньове бронювання», яке працює успішно та масштабно. За його словами, саме ті, хто таким займаються є противниками економічного бронювання

«Введення та реалізація принципу «воюй або працюй» – це створення умов, які мінімізують можливості для зловживань через прості й прозорі правила. Будь-яка система, залежна від рішень чиновників, призводить до затримок, вибірковості й підкупу», – зазначив депутат.

Наталуха наголосив, що гроші з «тіньового бронювання» йдуть не на оборонні витрати, «а у шухляди і під матраси хабарникам, які потім «інвестують» їх у економіки інших країн, таких як Австрія, Туреччина чи Іспанія».

«Щоб було зрозуміло масштаби і контекст – суми знайдених на минулому тижні хабарів вистачило б, щоб купити 15 тисяч FPV-дронів для ЗСУ. Однак суспільство продовжує дискутувати не про необхідність прозорого економічного бронювання, а про ризиковані умови, які шкодять економіці й демотивують суспільство», – йдеться у дописі.

Нардеп у своєму дописі запитав: «чи краще створювати прозорі інструменти, або й далі ігнорувати проблему, дозволяючи наживатися злочинцям?»:

«Тим, хто радить «правоохоронцям краще працювати» або «менше красти» можу наперед зазначити, що ви просто не усвідомлюєте масштаби проблеми і її витоки. Витоки – у тому, про що я написав від початку: кожна корупція зачинається з умовами, які дозволяють зловживання. І саме ці умови треба змінити», – підсумував Наталуха.

Нагадаємо, що народний депутат Дмитро Наталуха був ініціатором економічного бронювання від мобілізації: «Умова бронювання: відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника по формулі: 1,5% від зарплати + фіксована ставка у розмірі 20 тисяч грн/місяць. Стратегічні підприємства залишаються під дією Постанови №76».