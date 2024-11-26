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Британія надала Україні ще десятки ракет Storm Shadows – Bloomberg

Ірина Бура
glavcom.ua
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Британія надала Україні ще десятки ракет Storm Shadows – Bloomberg
фото ілюстративне з відкритих джерел

«Поставки були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності»

Уряд Великої Британії нещодавно передав Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Storm Shadow були надіслані Києву до нещодавнього рішення Сполучених Штатів Америки та Британії дозволити Україні запускати далекобійні ракети по цілях у Росії.

Як розповіли Bloomberg особи, обізнані з цим питанням, йдеться про передачу українській стороні «десятків крилатих ракет Storm Shadow».

Однак співрозмовники американського інформагентства відмовилися повідомити, коли саме прибули ракети, або назвати точну кількість, пославшись на питання безпеки.

За інформацією видання, передача нової партії Storm Shadow для України з боку Лондона відбулася вперше за прем'єрства у Британії Кіра Стармера, який пообіцяв продовжувати підтримувати Україну у відсічі військовій агресії Росії.

«Поставки, про які публічно не оголошувалося, відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності», – розповіли Bloomberg особи на умовах анонімності.

Нагадаємо, Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії. 

Росіяни почали повідомляти про удари ракетами Storm Shadow по Курській області. Фото з нібито уламками з'явилися в одному з місцевих пабліків Курщини.

До слова, газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.

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Теги: росія окупанти Київ війна партії Велика Британія Україна обмеження

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