Солдати КНДР у Росії: США звернулися з закликом до Китаю

За даними CNN, США закликали Китай натиснути на Пхеньян, щоб той забрав свої війська з території Росії

За даними CNN, Вашингтон закликав Китай натиснути на Північну Корею

США хочуть використати вплив Китаю на Північну Корею, щоб змусити КНДР повернути свої війська, направлені до Росії для участі в повномасштабній війні проти України. Про це повідомляє CNN із покликанням на неназваного американського посадовця.

За даними джерела видання, США закликали Китай, який підтримує відносини з КНДР, втрутитися і натиснути на Пхеньян, щоб той забрав свої війська з території Росії.

Співрозмовник розповів, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав інші країни так само звернутися до Пекіна через відправлення військ КНДР до Росії та можливі наслідки.

Видання зазначило, що його співрозмовники не були налаштованими оптимістично, що Китай стане на заваді планам Північної Кореї. Однією з причин вони назвали підтримку КНДР військово-промислового комплексу Росії.

Нагадаємо, СNN інформувало, що невелика кількість солдатів КНДР уже перебуває на території України.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу.

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби.