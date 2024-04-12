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Міністр енергетики Галущенко порадив українцям запастися генераторами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністр енергетики Галущенко порадив українцям запастися генераторами
Українцям у нинішній ситуації Галущенко порадив готуватися до будь-яких сценаріїв та запасатися генераторами та павербанками
фото з відкритих джерел

Герман Галущенко: «Наразі відновилися масовані атаки, тому потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв»

Російські загарбники намагаються знищити енергетичну інфраструктуру України і влаштувати тотальний блекаут. Тож, українцям  слід бути готовими до різних сценаріїв, варто купити генератори та павербанки. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

«Зараз справді відбуваються наймасштабніші атаки на енергосистему. І 22 березня була насправді найбільша атака за весь період великої агресії і вплив дуже суттєвий. Щодня і щоночі вони атакують, і вплив цих атак відповідно збільшується в негативному сенсі цього слова. Але ключовим є те, що система працює стабільно. Тобто на сьогоднішній день мета, яка, очевидно, є перед ворогом – це досягти тотального блекауту в країні, вони її не досягли», – сказав Галущенко.

Він наголосив, що найскладніша ситуація у Харкові, де застосовуються графіки відключення світла.

Щодо ситуації з Трипільською ТЕС – вона отримала серйозні пошкодження: зараз там відбуваються роботи з оцінки збитків.

Українцям у нинішній ситуації Галущенко порадив готуватися до будь-яких сценаріїв та запасатися генераторами та павербанками. «Війна триває, і атаки не закінчилися...Так, купуйте (генератори, павербанки), готуйтеся, але ми зробимо все, що від нас залежить, щоб вони вам не знадобилися. І як показує вже зима, ми зробили все, і вони не знадобилися. Наразі відновилися масовані атаки, тому потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв», – сказав глава Міненерго. 

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Російські війська атакували Київську область безпілотниками та ракетами, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури.

Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. 

Також окупанти пошкодили ТЕЦ, яка живить Харків. Попри значні руйнування, місто продовжує функціонувати. Зокрема, відновлено роботу метрополітену та запущені тролейбусні та деякі трамвайні маршрути.

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Теги: блекаут енергетика Герман Галущенко

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