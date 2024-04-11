Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Київщині: спалахнула пожежа

Інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила

У ніч на 11 квітня російські війська атакували Київську область безпілотниками та ракетами, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив начальник ОВА Руслан Кравченко.

«Сьогодні вночі область була масовано атакована дронами-камікадзе та ракетами», – йдеться в повідомленні.

Тривога тривала понад п'ять годин. Під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури

Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила. Усі оперативні служби на місці, триває гасіння пожежі на об’єкті.

Нагадаємо, уранці 11 квітня мешканці Києва та Київської області могли чути вибухи. Працювала протиповітряна оборона.

Як повідомлялося, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

До того ж, компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки ворога на південь основною ціллю була енергетична інфраструктура.