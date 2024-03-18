Міненерго оголосило рішення щодо подальшого транзиту російського газу

Термін чинності транзитного контракту України та «Газпрому» спливає в останній день цього року

«Ми не плануємо укладати жодних додаткових угод або пролонгувати дію цієї угоди», – міністр Галущенко

Україна не планує продовжувати транзитний контракт з російським «Газпромом» після 31 грудня 2024 року, коли спливає термін його чинності. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

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«Я можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодних додаткових угод або пролонгувати дію цієї угоди», – наголосив він.

За словами Галущенка, у 2023 році було проведено стрес-тест української газотранспортної системи і підземних газових сховищ. Випробування показали, що система може функціонувати і без транзиту. В Європейському Союзі також не зацікавлені у продовженні транзитного контракту з країною-агресором.

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«Є ініціатива ЄС RepowerEU, яка передбачає, що до 2027 року європейські країни повністю позбудуться російського газу, не тільки трубопровідного, але і всього газу, включаючи LNG», – зазначив міністр.

Галущенко повідомив, що зараз на ринку є достатньо альтернатив російському газу і низка європейських країн уже пішли цим шляхом – наприклад, Німеччина за півтора року звела залежність від російського газу практично до нуля. Міністр додав, що Україна активно посилює свою енергетичну безпеку і незалежність, зокрема за рахунок нарощування внутрішнього газовидобутку.

Як повідомлялося, Європейський Союз не розраховує на продовження угоди щодо транзиту газу з РФ через Україну по завершенню договору наприкінці поточного року. Брюссель натомість аналізує потенційні сценарії з альтернативними поставками «блакитного палива» в Європу.

До слова, Росія досі залишається найбільшим постачальником нафти та нафтопродуктів на світові ринки через рік із запровадження Євросоюзом ембарго на її сировину, проте ринок російської нафти за рік зазнав істотних змін, адже приховувати поставки і обходити санкції виявилось не так просто.