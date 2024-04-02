ДТЕК показав, який вигляд має одна з теплоелектростанцій після обстрілу (відео)

29 березня російські загарбники атакували три теплоелектростанції в Україні

Внаслідок ворожих атак більша частина теплоелектростанцій серйозно пошкоджено

Нещодавно російські війська завдали масштабних ударів по енергооб'єктах України, внаслідок чого пошкоджені декілька теплоелектростанцій. ДТЕК показав вигляд із середини однієї з ТЕС після ворожих атак.

«Ось такий має вигляд одна з теплоелектростанцій ДТЕК зсередини після масштабних атак ворога 22 та 29 березня. 80% генеруючих потужностей компанії втрачено», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ДТЕК, внаслідок ворожих атак 5 з 6 теплоелектростанцій серйозно пошкоджено. Ситуація надзвичайно важка.

Нагадаємо, у ніч на 29 березня російські загарбники атакували три теплоелектростанції в Україні.

Раніше під час атаки 22 березня росіяни зруйнували одну з найбільших теплових електростанцій Харківщини – Зміївську.

До слова, російські окупанти, ймовірно, розширили набір цілей для атак на критично важливу інфраструктуру України, включивши до них гідроелектростанції.