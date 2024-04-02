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ДТЕК показав, який вигляд має одна з теплоелектростанцій після обстрілу (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ДТЕК показав, який вигляд має одна з теплоелектростанцій після обстрілу (відео)
29 березня російські загарбники атакували три теплоелектростанції в Україні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Внаслідок ворожих атак більша частина теплоелектростанцій серйозно пошкоджено

Нещодавно російські війська завдали масштабних ударів по енергооб'єктах України, внаслідок чого пошкоджені декілька теплоелектростанцій. ДТЕК показав вигляд із середини однієї з ТЕС після ворожих атак.

«Ось такий має вигляд одна з теплоелектростанцій ДТЕК зсередини після масштабних атак ворога 22 та 29 березня. 80% генеруючих потужностей компанії втрачено», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ДТЕК, внаслідок ворожих атак 5 з 6 теплоелектростанцій серйозно пошкоджено. Ситуація надзвичайно важка.

Нагадаємо, у ніч на 29 березня російські загарбники атакували три теплоелектростанції в Україні.

Раніше під час атаки 22 березня росіяни зруйнували одну з найбільших теплових електростанцій Харківщини – Зміївську.

До слова, російські окупанти, ймовірно, розширили набір цілей для атак на критично важливу інфраструктуру України, включивши до них гідроелектростанції.

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Теги: війна енергетика ДТЕК ТЕС обстріл

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