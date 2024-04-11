Окупанти пошкодили ТЕЦ, яка живить Харків

За словами міського голови Терехова, попри значні руйнування, Харків продовжує функціонувати

Сьогодні вранці російські окупанти здійснили черговий обстріл Харківської області. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, яка живить Харків, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов.

За словами мера, попри значні руйнування, місто продовжує функціонувати. Зокрема, відновлено роботу метрополітену та запущені тролейбусні та деякі трамвайні маршрути.

Терехов підкреслив, що місту зараз дуже потрібна сучасна система ППО.

«Без неї все, що ми відновлюємо, буде знову атаковане ворогом», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 11 квітня Росія випустила по Україні 40 ракет та близько 40 дронів. Частину ворожих цілей українській ППО вдалося збити.

Також унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська теплоелектростанція, що на Київщині.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки ворога на південь основною ціллю була енергетична інфраструктура.