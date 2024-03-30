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У низці областей скасовані графіки відключень світла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У низці областей скасовані графіки відключень світла
У Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях скасовані графіки аварійних відключень світла
фото з відкритих джерел

На Харківщині без світла лишаються 120 тисяч споживачів

Вранці 30 березня у шести областях України скасовані графіки аварійних відключень світла. Тим часом на Харківщині продовжують діяти обмеження. Про це повідомило Міненерго.

Увечері 29 березня, після російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури, відключення світла вводилися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях.

Станом на ранок суботи графіки погодинних відключень застосовуються лише у Харківській області. Тут через значні пошкодження обладнання та неможливість передати необхідний обсяг електроенергії знеструмлені 120 тисяч споживачів.

Крім того, внаслідок атаки безпілотників уночі аварійно відключалось обладнання на одній із підстанцій на Одещині. На деякий час знеструмлювалось приблизно 70 тисяч споживачів. Нині всіх їх заживлено.

Нагадаємо, що в ніч на 29 березня російські загарбники атакували три теплоелектростанції в Україні. 

Як повідомлялося, уночі 29 березня російські окупанти вчергове атакували Україну та вдарили по енергетичних об’єктах. Унаслідок атаки зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. 

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Теги: електроенергія енергетика війна Міненерго

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