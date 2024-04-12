Атака на Трипільску ТЕС. Що не так з реакцією українців

Дискусія – що тепер робити і як підготуватись до періодів пікового споживання цілком доречна

Нова зрада. Обіцяли захистити енергетику, а не змогли. Когось на кол. Спалити відьму.

От мені цікаво, ті люди, що так кричать, як собі уявляють захисні споруди Трипільскої ТЕС? Це ж на рівні Саркофагу над Чорнобилем. Ви дійсно чекали, що будуть будуватися такі захисні споруди?

Росія зимою 2022 року била по енергетиці. Але не по виробничим потужностям. Вони били по трансформаторам. Чому? Тому що більше 50% генеруючих потужностей в Україні – це атомна енергетика. Бити по атомним станціям навіть росіяни не наважились. І вони пішли по шляху атак на саму систему. Намагаючись зруйнувати ії і таким чином «виключити» Україну, яка б зберегла при цьому левову частину генеруючих потужностей.

І як захистити трансформатор ще можна уявити. Особливо від шахедів. І скоріш за все Україна пішла саме по цьому шляху. Захисту системи. Тобто трансформаторів. І поки що у нас не було ударів, які б дозволили зробити висновок, добре була зроблена та робота, чи погано.

Але неможливо побудувати жодні захисні споруди для захисту великих генеруючих об’єктів. Просто неможливо. Тому закиди «чого ви не підготувались до ударів по об’єктам, розміром з єгипетську піраміду», виглядають популізмом і демагогією. Особливо коли основні ураження також об’єктів відбуваються за рахунок балістичних ракет, перехоплювати які українське ППО вміє тільки певними системами, які не розкидані по всій країні.

Дискусія – що тепер робити і як підготуватись до періодів пікового споживання (зима плюс липень-серпень, коли буде спеконтно) цілком доречна. Так само як і намагання отримати додаткове ППО на тлі російських ударів. Саме після атак зимой 2022 року по енергетичній інфраструктурі ми отримали перші Патріоти. І саме на цьому краще сфокусуватись суспільству. А не на чергових політизованих суперечках.