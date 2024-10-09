Міноборони шукає нові тканини для уніформи та палаток ЗСУ
Міністерство оборони шукає новий тип тканини для форми військових та для наметів
Міністерство оборони проводить пошук та дослідження нових типів тканин для літньої польової форми і каркасних наметів та запрошує виробників для участі у випробуваннях цих матеріалів. Про це повідомляє сайт Міноборони.
«Це черговий крок у модернізації забезпечення наших військових на передовій, спрямований на покращення умов служби в польових умовах. Запрошуємо зацікавлені компанії до співпраці», – наголосили у міністерстві.
Виробники та постачальники тканин для літніх польових костюмів можуть запропонувати зразки своєї продукції відповідно до розробленого головним управлінням проєкту технічної специфікації «Тканини бавовняні та змішані для виготовлення верху форменого та спеціального одягу».
Цей документ вже доступний на офіційному сайті Міноборони у підрозділі «Проєкти технічних специфікацій та технічних описів».
В Україні триває активне виробництво форми для Збройних Сил. Місцеві фабрики адаптують свої потужності, щоб забезпечити військових сучасною та якісною формою, що відповідає специфікаціям армії. Виробництво включає використання водовідштовхувальних матеріалів і враховує вимоги до зручності та функціональності. Це ініціатива не лише для підтримки армії, а й для розвитку вітчизняної промисловості та зменшення залежності від імпортних постачань.
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