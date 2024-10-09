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Міноборони шукає нові тканини для уніформи та палаток ЗСУ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Міноборони шукає нові тканини для уніформи та палаток ЗСУ
Міністерство оборони планує шити форму із нових матеріалів
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони шукає новий тип тканини для форми військових та для наметів

Міністерство оборони проводить пошук та дослідження нових типів тканин для літньої польової форми і каркасних наметів та запрошує виробників для участі у випробуваннях цих матеріалів. Про це повідомляє сайт Міноборони.

«Це черговий крок у модернізації забезпечення наших військових на передовій, спрямований на покращення умов служби в польових умовах. Запрошуємо зацікавлені компанії до співпраці», – наголосили у міністерстві.

Виробники та постачальники тканин для літніх польових костюмів можуть запропонувати зразки своєї продукції відповідно до розробленого головним управлінням проєкту технічної специфікації «‎Тканини бавовняні та змішані для виготовлення верху форменого та спеціального одягу».

Цей документ вже доступний на офіційному сайті Міноборони у підрозділі «Проєкти технічних специфікацій та технічних описів».

В Україні триває активне виробництво форми для Збройних Сил. Місцеві фабрики адаптують свої потужності, щоб забезпечити військових сучасною та якісною формою, що відповідає специфікаціям армії. Виробництво включає використання водовідштовхувальних матеріалів і враховує вимоги до зручності та функціональності. Це ініціатива не лише для підтримки армії, а й для розвитку вітчизняної промисловості та зменшення залежності від імпортних постачань.

Нагадаємо, директору компанії, яка завозила в Україну шоломи та бронежилети під виглядом гуманітарної допомоги нібито на потреби Нацгвардії та ЗСУ, повідомлено про підозру. 

До слова, головнокомандувач збройних сил США в Європі генерал Кріс Каволі передав до Конгресу список озброєнь, які можуть допомогти Україні в боротьбі проти Росії, але з різних причин ще не були надані.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна виготовляє таку зброю, якої раніше не мала. Наприклад, це артилерійські снаряди 155-го калібру та далекобійні дрони.

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Теги: Міноборони Володимир Зеленський виготовлення Україна

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