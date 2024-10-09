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Командувач військ США в Європі передав Конгресу список необхідного для України озброєння

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Командувач військ США в Європі передав Конгресу список необхідного для України озброєння
Каволі передав Конгресу США список необхідного Україні озброєння
фото з відкритих джерел

Через деякі причини не все необхідне озброєння було передано Україні

Головнокомандувач збройних сил США в Європі генерал Кріс Каволі передав до Конгресу список озброєнь, які можуть допомогти Україні в боротьбі проти Росії, але з різних причин ще не були надані. Про це повідомляє CNN.

У секретній доповіді адміністрації президента Байдена щодо підтримки України, представленій Конгресу у вересні 2024 року, генерал Крістофер Каволі визначив потенційні можливості США для підсилення української оборони. Зокрема, йшлося про надання високоточних ракет AGM-158 JASSM і системи зв'язку Link 16, що використовується НАТО для управління військовими операціями.

Проте адміністрація Байдена обережно ставиться до надання цих засобів через побоювання щодо їхньої безпеки. Ракети JASSM можуть змінити хід війни, але їх ефективність залежить від досягнення Україною повітряної переваги, а передача Link 16 може створити ризик витоку технологій у разі захоплення російськими силами.

Американські посадовці вказують на необхідність ретельно зважувати подальші кроки, щоб не допустити, щоб ці системи стали вразливими для Росії. Також існують геополітичні обмеження і ризики ескалації, якщо США нададуть Україні подібні потужні озброєння, що можуть бути сприйняті як пряме втручання у конфлікт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна виготовляє таку зброю, якої раніше не мала. Наприклад, це артилерійські снаряди 155-го калібру та далекобійні дрони.

Раніше стало відомо, що Велика Британія надала Україні 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько $4,5 млрд) для придбання сучасного військового обладнання у британських виробників.

До слова, Міністерство оборони України повідомляє, що максимально спростило для виробників процедуру кодифікації озброєння. Відтепер потрібно буде лише п’ять документів.

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент озброєння конфлікт обмеження

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