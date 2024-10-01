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Зеленський повідомив, яке військове озброєння Україна виготовляє самостійно

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський повідомив, яке військове озброєння Україна виготовляє самостійно
Зеленський прокоментував озброєння України
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський зауважив, що Україна розпочала виготовлення нової основи під використання західної бронетехніки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна виготовляє таку зброю, якої раніше не мала. Наприклад, це артилерійські снаряди 155-го калібру та далекобійні дрони Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні 951-го дня війни.

«В Києві працював уже другий форум оборонних індустрій. Представники більш ніж 30 країн і майже трьох сотень компаній – українських та передових іноземних. Для України це абсолютно принципово, що постійно зростає інтерес не лише держав-партнерів, а й оборонних компаній світу до співпраці з нами, з нашою оборонною сферою. Частину домовленостей уже реалізовано. І щодо інвестицій в оборонне виробництво в Україні, і щодо локалізації», – сказав президент.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна розпочала виготовлення нової основи під використання західної бронетехніки.

«Україна вже робить речі, яких раніше в нас не було, – це 155-й калібр і наші далекобійні дрони, наші морські дрони. Створюємо нову основу під використання західної бронетехніки – це і ремонт, і обслуговування. Хороші речі робляться і для розвитку нашої ракетної програми. І дуже важливо зараз – прискорюватись із цим усім», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на фронті. 

Також 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Головного управління розвідки України Кирила Буданова

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Теги: Володимир Зеленський Україна війна озброєння безпілотник зброя військова техніка

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