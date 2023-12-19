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Міністерство оборони вперше закупить позашляховики для ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міністерство оборони вперше закупить позашляховики для ЗСУ
Міноборони придбає 1016 автівок для ЗСУ
фото з відкритих джерел

Очікувана вартість одного автомобіля, який відповідає параметрам, може становити не більше 1,7 млн грн

Державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони оголосило тендер на закупівлю позашляховиків для Збройних сил України. Загалом придбають 1016 автівок. Вони мають бути повнопривідними, з вантажністю не менше 800 кг та кліренсом не менше 180 міліметрів.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, таку масову закупівлю позашляховиків держава проводить вперше.

«Очікувану вартість формували на підставі комерційних пропозицій трьох офіційних дистриб’юторів. Вона становить 1 749 865 263,28 грн за партію в 1016 авто та включає вартість деякого додаткового обладнання (лебідка і причіпний пристрій)», – йдеться в повідомленні.

Очікувана вартість одного автомобіля, який відповідає параметрам, може становити не більше 1,7 млн грн, а проведення відкритого тендеру забезпечить отримання найбільш вигідних пропозицій.

Подавати пропозиції учасники зможуть до 27 грудня. Далі триватиме розгляд та визначення переможця. До 15 березня 2024 року автомобілі типу Pick-Up поставлять до військ.

Нагадаємо, Міноборони впровадило нову систему закупівель – за стандартами НАТО. Відтепер Міністерство формуватиме політику закупівель і здійснюватиме функцію контролю. Безпосередньо закупівлями займається новостворена Агенція оборонних закупівель.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що очікує від місцевої влади ще більшого сприяння в мобілізаційній роботі. Як зазначив міністр, органи місцевого самоврядування можуть «відчутно» посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу.

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Теги: ЗСУ Міноборони війна автомобіль

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