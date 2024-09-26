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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

Візит Зеленського до США. Чому розлютились Республіканці?

glavcom.ua
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Оксана Маркарова та Володимир Зеленський під час візиту на завод боєприпасів у Пенсильванії
з відкритих джерел

«Хто стежить за Оксаною Маркаровою у Вашингтоні, знає, що вона, як і будь-який посол, теж послідовно зосереджується на розбудові двопартійної співпраці»

Мало хто очікував, що за день до візиту Зеленського до Вашингтона спікер Джонсон надішле йому листа, який починається словами «Я вимагаю, щоб ви негайно звільнили посолку України в США Оксану Маркарову». Утримаюсь від оцінок, – але розкажу про те, що ми маємо на цю мить.

Отже, в середу Майк Джонсон оприлюднив вимогу до Зеленського, яка багатьох заскочила своїм формулюванням: негайно звільнити Оксану Маркарову. Причина, яку він називає, – організація візиту на завод боєприпасів у Пенсильванії, де поруч із Зеленським зʼявились представники демократів, але не було республіканців.

В той же день голова комітету нагляду Палати представників, республіканець Джеймс Комер ініціював розслідування про те, чи збиралась адміністрація Байдена-Гарріс використати на свою користь поїздку Зеленського у Пенсильванію, яку він назвав «втручанням у вибори».

За день до того інша група республіканців у Конгресі направила схожого листа до Мінʼюсту і Міноборони – з вимогою розслідувати, чи залучили для поїздки Зеленського федеральні ресурси, і чи не є це порушенням закону. Із критичними заявами виступили інші законодавці теж.

Все це підігрівається заявами Дональда Трампа. Починаючи з понеділка на кожному мітингу він не шкодує критики в бік Зеленського і каже, що той нібито хоче перемоги демократів. З останнього: «Президент України в нашій країні, і він зводить маленькі паскудні наклепи на адресу вашого улюбленого президента, мене … Будівлі зруйновані, міста зникли. Їх уже немає, а ми продовжуємо віддавати мільярди доларів людині, яка відмовляється йти на угоду – Зеленському». AP повідомляє, що очікувана зустріч Трампа і Зеленського, де той мав представити йому свій план перемоги, не відбудеться.

Що саме розлютило республіканців: до візиту Зеленського на завод у Пенсильванії приєднався губернатор штату Джош Шапіро, також там зʼявилися сенатор Боб Кейсі і конгресмен Метт Картрайт. Усі троє – демократи. Джош Шапіро – близький соратник Камали Гарріс і активний гравець у її кампанії, вона розглядала його своїм потенційним віцепрезидентом. Пенсильванія – один з ключових штатів, за який точиться запекла боротьба. На додачу, там велика українська і польська громада, для яких тема України на виборах є важливою.

Беручи все це до уваги, республіканці сприйняли поїздку Зеленського в Пенсильванію як пряму чи непряму спробу додати балів Камалі Гарріс. Саме звідси зʼявились питання про використання федеральних коштів і те, як Зеленський добирався до заводу.

Крім цього, незадоволення у Республіканській партії викликало інтервʼю Зеленського для The New Yorker напередодні візиту до США, у якому він критикує заяви Джей Ді Венса щодо України, а самого кандидата у віцепрезиденти називає «надто радикальним». Зеленський сказав, що не сприймає слова Венса про територіальні поступки всерйоз, адже це б призвело до глобального конфлікту. Дехто з республіканців побачив у цих коментарях паралелі із заявами кампанії Камали Гарріс.

Хоча в цьому ж інтервʼю Зеленський згадує про свою позитивну комунікацію з Дональдом Трампом і підкреслює: «Україна продемонструвала мудрість не ввʼязуватись в американську внутрішню політику. Ми завжди намагалися уникати впливу на вибір американського народу – це було б просто неправильно».

Хто стежить за Оксаною Маркаровою у Вашингтоні, знає, що вона, як і будь-який посол, теж послідовно зосереджується на розбудові двопартійної співпраці – як з республіканцями, так і з демократами. До прикладу, в липні Зеленський відвідав штат Юта, де серед іншого зустрівся із республіканським губернатором Спенсером Коксом та законодавцями від Республіканської партії.

Тим не менш, ситуація зараз приблизно така. Поки ні посольство, ні українська сторона цієї історї не коментують. Візит Зеленського до Вашингтона відбудеться – і попри все, в нього заплановані двопартійні зустрічі в Конгресі США. Ну і візит до Білого дому із оголошеннями нової підтримки – вчора США оголосили про пакет допомоги на $375 млн, який включає ракети для F16. Також очікуємо великого оголошення про збройну допомогу на $8 млрд.

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Теги: партії посол посольство громада розслідування Україна вибори у США Володимир Зеленський Оксана Маркарова

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