Україна надасть Чехії гуманітарну допомогу для подолання наслідків повені

Україна допоможе гуманітарно чехам подолати наслідки недавньої повені

Україна вирішила надати гуманітарну допомогу Чехії, щоб допомогти подолати наслідки недавніх повеней. Відповідний указ було опубліковано на сайті Офісу Президента України.

У документі йдеться, що допомога надається відповідно до українського законодавства про гуманітарну допомогу, і Кабінету Міністрів України доручено організувати її передачу Чехії.

Це рішення прийнято на тлі серйозних наслідків, яких зазнали кілька європейських країн, включаючи Чехію, Польщу, Австрію та Румунію, через повені, викликані буревієм Борис, в результаті яких загинули щонайменше 21 людина в регіоні.

У вересні 2024 року Чехія зазнала серйозних повеней через сильні дощі, які почалися 13 числа. Найбільше постраждали Сілезія та Північна Моравія, зокрема міста Єсенік та Острава, де тисячі людей були евакуйовані. Повені спричинили зупинку залізничного сполучення в регіоні, а деякі райони залишилися без електрики​. Подібні повені також торкнулися Польщі, де загинуло до десяти людей, і Румунії, де жертвами стали семеро осіб​.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел в ефірі чеського телебачення заявив, що відновлення територій Чехії, які постраждали від повені, займе місяці чи роки.

До слова, в щорічному звіті Служби безпеки інформації (BIS) Чехії йдеться про те, що Росія залишається найбільшою загрозою для безпеки Чеської Республіки та всієї Європи.

Нагадаємо, раніше МЗС Чехії заявило, що Чехія не визнає закордонний паспорт Російської Федерації без біометричних даних.