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Республіканці розслідують візит Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Республіканці розслідують візит Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії
Зеленський на оборонному заводі в Скрентоні, Пенсильванія
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Американські чиновники вимагають звільнити посла України Оксану Маркарову

Республіканці в Конгресі США розслідують візит президента України Володимира Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії, підозрюючи зловживання урядовими ресурсами та втручання у вибори 2024 року. Про це повідомив голова комітету Палати представників з нагляду та підзвітності Джеймс Комер на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter).

Днями президент Володимир Зеленський відвідав завод у Пенсільванії, який виготовляє 155-мм артилерійські боєприпаси для Збройних сил України. Комер підозрює, що поїздку профінансувати коштом американських платників податків.

Також республіканець припускає, що сам візит нібито сприяв агітації за кандидатку в президенти США Камалу Гарріс. Комер вимагає документи від Білого дому, міністерства оборони та міністерства юстиції для розслідування можливого зловживання ресурсами адміністрації Байдена.

«Якщо адміністрація Байдена–Гарріс намагалася використати іноземного лідера для отримання вигоди від президентської кампанії віцепрезидентки, це є зловживанням владою та зловживанням коштами платників податків, – вважає голова комітету Палати представників з нагляду та підзвітності.

На тлі розслідування республіканці також вимагають звільнити посла України Оксану Маркарову.

Нагадаємо, що 23 вересня Зеленський розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, розташованого в штаті Пенсильванія. Це підприємство відіграє ключову роль у виробництві боєприпасів для артилерії та мінометів, зокрема снарядів калібру 155 мм, які є вкрай необхідними для України в умовах війни з Росією. 

Як повідомлялося, Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна». Глава держави домовився із американським колегою та світовими лідерами про подальшу підтримку України та про майбутню презентацію українського плану перемоги у Вашингтоні.

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Теги: Володимир Зеленський США Джозеф Байден

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