Хірурги «Охматдиту» врятували дівчинку, серце якої билося назовні

За кілька тижнів мама зможе забрати дівчинку, якщо реабілітація відбуватиметься за планом

Загрози життю дитині немає

Незважаючи на війну в Україні, лікарі-хірурги столичного «Охматдиту» провели складну операцію дівчинці, серце якої билося назовні. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Відтепер маленька пацієнтка почувається добре, її грудна клітина вже закрита і вона може дихати самостійно. Загрози життю немає.

За прогнозами лікарів, якщо реабілітація відбуватиметься за планом, за кілька тижнів мама зможе забрати дівчинку.

Через воєнні дії у відділенні дитячої кардіології «Охматдиту» чимало операцій на серці було відкладено.

«Попри повномасштабну війну, яка триває в Україні, медики сумлінно виконують свою роботу і продовжують рятувати життя. Пишаюся нашими талановитими лікарями, які виявляють справжній героїзм, проводячи операції у перервах між повітряними тривогами», – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, на початку лютого спеціалісти «Охматдиту» врятували хлопчика, у якого при народженні дихальні шляхи та стравохід були не розділені та виглядали наче єдина трубка.

Додамо, що 6 березня над дитячою лікарнею «Охматдит» збито крилату ракету – в результаті пошкодило вікно і трохи не виламало двері. Важкопоранених дітей намагаються довести до медзакладу – напередодні таких поранених малюків було троє, але жоден не зміг дістатися. Лікарі продовжують оперувати, робити діалізи і тримати патріотичний настрій.