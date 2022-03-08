  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Хірурги «Охматдиту» врятували дівчинку, серце якої билося назовні

    За кілька тижнів мама зможе забрати дівчинку,&nbsp;якщо реабілітація відбуватиметься за планом - Хірурги «Охматдиту» врятували дівчинку, серце якої билося назовні
    За кілька тижнів мама зможе забрати дівчинку, якщо реабілітація відбуватиметься за планом
    фото з відкритих джерел

    Загрози життю дитині немає

    Незважаючи на війну в Україні, лікарі-хірурги столичного «Охматдиту» провели складну операцію дівчинці, серце якої билося назовні. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Відтепер маленька пацієнтка почувається добре, її грудна клітина вже закрита і вона може дихати самостійно. Загрози життю немає.

    За прогнозами лікарів, якщо реабілітація відбуватиметься за планом, за кілька тижнів мама зможе забрати дівчинку.

    Через воєнні дії у відділенні дитячої кардіології «Охматдиту» чимало операцій на серці було відкладено.

    «Попри повномасштабну війну, яка триває в Україні, медики сумлінно виконують свою роботу і продовжують рятувати життя. Пишаюся нашими талановитими лікарями, які виявляють справжній героїзм, проводячи операції у перервах між повітряними тривогами», – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

    Нагадаємо, на початку лютого спеціалісти «Охматдиту» врятували хлопчика, у якого при народженні дихальні шляхи та стравохід були не розділені та виглядали наче єдина трубка.

    Додамо, що 6 березня над дитячою лікарнею «Охматдит» збито крилату ракету – в результаті пошкодило вікно і трохи не виламало двері. Важкопоранених дітей намагаються довести до медзакладу – напередодні таких поранених малюків було троє, але жоден не зміг дістатися. Лікарі продовжують оперувати, робити діалізи і тримати патріотичний настрій.

    Теги: міністр Охматдит Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хірурги «Охматдиту» врятували дівчинку, серце якої билося назовні