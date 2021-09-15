Стало відомо, скільки людей опинились за межею бідності через пандемію

Наслідки пандемії коронавірусної хвороби спричинили рекордне зростання рівня безробіття в усьому світі

У період пандемії Covid-19 31 млн людей в усьому світі опинилися за межею бідності, а людство було відкинуто на 4 роки назад у справі її викорінення. Про це повідомляється в звіті Фонду Білла і Мелінди Гейтс.

Частка світового населення, що живе в крайній бідності, впала з 37% до 9% за останні два десятиліття. Однак, на даний час скорочення бідності зупинилося і, ймовірно, залишиться на поточному рівні, оскільки вірус мутує. Через появу нових штамів відбуваються нові спалахи захворювання. Генеральний директор Gates Foundation Марк Сузман заявив, що велика частина випадків зараження в даний час відбувається в бідних країнах, де менш ніж 1% громадян вакцинувалися.

У всьому світі було введено близько 5,5 млрд доз вакцини проти коронавірусу. Однак, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), 80% з них припадає на країни з доходами вище середніх. Оскільки більшість жителів розвинених країн вакциновані, до 2022 року 90% з них повернуться до «допандемійного» рівня доходу на душу населення. У той же час у країнах із низьким і середнім рівнем доходу це вдасться зробити тільки третині населення.

Пандемія Covid-19 призвела до рекордного рівня безробіття в усьому світі. Показовими стали країни Азії, де пандемія підштовхнула до крайньої бідності близько 80 млн людей.

До слова, станом на травень статус безробітного в Україні мала 401 тисяча осіб. Усього протягом карантинного року 1 млн осіб отримали статус безробітного.

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