Дитячий фонд ООН закликає уряд України зберегти «пакунок малюка»



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За даними Дитячого фонду ООН, більшість батьків підтримує саме натуральну допомогу, у вигляді пакунків

У ЮНІСЕФ наголошують, що товари в «пакунку» коштуватимуть на 50-200% більше п'яти тисяч гривень, які будуть виділяти сім'ям.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликає Кабінет міністріва України зберегти програму підтримки сімей з дітьми – «пакунок малюка», що уряд вирішив замінити на грошову виплату. Про це йдеться на сайті ЮНІСЕФ.

За даними Дитячого фонду ООН, більшість батьків підтримує саме натуральну допомогу, у вигляді пакунків.

«Пакет малюка» об'єднує в собі предмети першої необхідності для догляду за дитиною протягом перших днів життя, матеріали для раннього розвитку дитини і навчальні матеріали для батьків, наприклад, про вакцинації та грудного вигодовування. Тому, крім матеріальної підтримки, сім'я отримує важливу інформацію, яка виховує навички позитивного батьківства, і допомагає знизити напругу в підготовці до народження дитини», - зазначають у Фонді.

Також у ЮНІСЕФ наголошують, що товари в «пакунку» коштуватимуть на 50-200% більше п'яти тисяч гривень, які будуть виділяти сім'ям.

«Ми закликаємо уряд продовжити програму «пакунок малюка», що підтримує сім'ї новонароджених у всій Україні», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що «пакунок малюка» – це запроваджений 2018 року вид натуральної соціальної допомоги від уряду. До пакунку входили необхідні речі для новонародженого: пелюшки, шапочки, боді, штани, термометри, ковдри, матрац, засоби гігієни.

Як повідомлялося, 29 липня Кабінет міністрів ввів виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість «пакунку малюка». Кошти можна отримати на спеціальний рахунок в Приватбанку і використовувати тільки на придбання товарів для малюка.

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