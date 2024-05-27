Митрополит Московської церкви в Україні отримав російський паспорт

Єпархія Філарета поминала проросійських бойовиків, що загинули в Одесі 2 травня 2014 року

Очолювана Філаретом єпархія пішла на співпрацю з росіянами ще у 2022 році

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області митрополит Новокаховської єпархії УПЦ МП Філарет (Звєрєв) отримав російський паспорт. Про це повідомляє видання «Мост».

Як зазначає видання, російський паспорт Філарету видав 24 травня «заступник голови» окупаційного уряду Херсонської області Сергій Черевко.

Митрополит Новокаховської єпархії УПЦ МП Філарет отримує російський паспорт фото: Мост

Очолювана Філаретом єпархія пішла на співпрацю з росіянами ще у 2022 році – другого травня в її церквах поминали проросійських бойовиків, що загинули в Одесі 2 травня 2014 року.

Нагадаємо, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін запропонував ввести до Ради церков і релігійних організацій при ОВА керуючого єпархією УПЦ МП, що співпрацює з російськими окупантами.