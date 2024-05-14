Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще шістьох дітей

Батьки дітей наважилися виїхати з окупації через те, що їхніх дітей могли відправити на так зване «оздоровлення» до РФ

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 84 дитини із Херсонської області

З тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще шістьох дітей – це дівчинка та п’ять хлопчиків віком від 5 до 12 років. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Батьки дітей наважилися виїхати з окупації через те, що їхніх дітей могли відправити на так зване «оздоровлення» до Росії. Вони знали про випадки, коли дітей забирали й не повертали додому.

Над поверненням дітей з родинами працювала організація «Save Ukraine». Очільник ОВА зауважив, що це була складна місія, бо родини затримували на блокпостах і залякували їх.

Наразі з дітьми працюють медики й психологи.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 84 дитини із Херсонської області.

Як повідомлялося, наразі у реєстрі зниклих безвісти осіб є інформація про понад 2 тис. дітей. Як правило, це діти-сироти, або діти, які позбавлені батьківського опікування, розповів «Главкому» уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. Він зазначив, що в єдиному реєстрі осіб, у тому числі дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією РФ проти України кількість записів про дітей набагато більша.

Нагадаємо, в Україні з травня 2023 року працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. ЗСУ самі в обов'язковому порядку запускають розшук і подають інформацію до реєстру, якщо мають підстави вважати військового зниклим безвісти або полоненим, але часто першими б'ють на сполох родичі військового, щойно він перестає виходити на зв'язок. Артур Добросердов в інтерв’ю «Главкому» розповів, яким є алгоритм дій для громадян, у який зникла рідна людина на війні, та як не стати жертвами аферистів, які вимагають гроші за інформацію про неї.

Як повідомлялося, російські загарбники на окупованих територіях почали складати списки дітей, щоб депортувати їх до РФ. Насамперед у ці списки потрапляють сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

До слова, раніше Дмитро Лубінець заявив, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тисяч неповнолітніх.