Стало відомо, скільки окупантів наступають на Харківщині

Від початку наступу на кордоні було зосереджено близько 50 тис. окупантів

Понад 30 тис. російських загарбників зараз наступають на півночі Харківської області. Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко, повідомляє Le Figaro.

За словами посадовця, спочатку на кордоні було зосереджено близько 50 тис. окупантів.

Як зазначив Литвиненко, за всіма доповідями українські воїни готові до відбиття. Наразі тривають важкі бої.

Зокрема, на тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача Оперативно-тактичного угруповання військ «Харків». Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Харківщину у двох місцях з півночі, захопивши щонайменше десять сіл. Про це заявляє аналітик Bild Юліан Рьопке.

Як повідомлялося раніше, за інформацією Інституту вивчення війни, наступ Росії на Вовчанськ у Харківській області є наслідком негласної політики Заходу, за якою українські війська не можуть використовувати західні озброєння для завдавання ударів по легітимних військових цілях на території Росії.

Аналітики зауважили, що противник намагається оточити Вовчанськ, він наближається до міста через Бугруватку, Старицю й Ізбицьке та через Вовчанські Хутори. Зокрема, в разі захоплення будь-якого з цих населених пунктів, ворог може перерізати українські наземні лінії звʼязку до Вовчанська.

До слова, 12 травня на півночі Харківщини росіяни захопили три населені пункти: Мороховець, Олійникове та Зелене.