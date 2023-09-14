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До Ради церков при Херсонській ОВА може потрапити митрополит УПЦ МП

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До Ради церков при Херсонській ОВА може потрапити митрополит УПЦ МП
Керуючий Новокаховською єпархією УПЦ МП митрополит Філарет підозрюється у співпраці з колаборантами
фото з відкритих джерел

Новокаховська єпархія, якою керує митрополит, згадує у богослужіннях патріарха Кирила

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін запропонував ввести до Ради церков і релігійних організацій при ОВА керуючого єпархією УПЦ МП, що співпрацює з російськими окупантами.

Про це свідчить його розпорядження № 580, пише видання «Мост».

До Ради церков при Херсонській ОВА може потрапити митрополит УПЦ МП фото 1

Йдеться про митрополита Філарета, керуючого Новокаховською єпархією УПЦ МП. 2 травня 2022 року у всіх храмах цієї єпархії поминали проросійських бойовиків, що загинули в Одесі 2травня 2014 року.

Невдовзі пройшов Собор УПЦ МП. Одним з його рішень було скасування згадування у богослужіннях російського патріарха Кирила. У храмах Новокаховської єпархії, судячи з усього, спробували виконати це рішення.

«Це не сподобалось православному бізнесмену (та колаборанту) з Каховки Ігорю Бжезицькому. Він звернувся до Філарета з погрозами розколу єпархії, якщо у богослужіннях знову не почнуть згадувати патріарха Кирила. І Новокаховська єпархія піддалася шантажу Бжезицького, відновивши згадування у богослужіннях патріарха Кирила», – пише «Мост».

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Теги: Московська церква в Україні Херсонщина церква

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