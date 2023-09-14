До Ради церков при Херсонській ОВА може потрапити митрополит УПЦ МП

Новокаховська єпархія, якою керує митрополит, згадує у богослужіннях патріарха Кирила

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін запропонував ввести до Ради церков і релігійних організацій при ОВА керуючого єпархією УПЦ МП, що співпрацює з російськими окупантами.

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Про це свідчить його розпорядження № 580, пише видання «Мост».

Йдеться про митрополита Філарета, керуючого Новокаховською єпархією УПЦ МП. 2 травня 2022 року у всіх храмах цієї єпархії поминали проросійських бойовиків, що загинули в Одесі 2травня 2014 року.

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Невдовзі пройшов Собор УПЦ МП. Одним з його рішень було скасування згадування у богослужіннях російського патріарха Кирила. У храмах Новокаховської єпархії, судячи з усього, спробували виконати це рішення.

«Це не сподобалось православному бізнесмену (та колаборанту) з Каховки Ігорю Бжезицькому. Він звернувся до Філарета з погрозами розколу єпархії, якщо у богослужіннях знову не почнуть згадувати патріарха Кирила. І Новокаховська єпархія піддалася шантажу Бжезицького, відновивши згадування у богослужіннях патріарха Кирила», – пише «Мост».