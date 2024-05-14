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Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та обстріл Харкова. Головне за 14 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та обстріл Харкова. Головне за 14 травня
фото: X/Antony Blinken

У вівторок вранці державний секретар США Ентоні Блінкен потягом прибув до Києва

Візит держсекретаря США Блінкена, обстріл Харкова, грузинський парламент остаточно ухвалив закон про іноагентів. «Главком» склав добірку новин 14 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Кабмін вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як зазначив Мельничук, зміни стосуються бронювання працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ майна об’єктів критичної інфраструктури, безперебійне функціонування Об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України.

Зокрема, перелік таких підприємства затверджується Міненерго.

Візит держсекретаря США Блінкена

У вівторок вранці державний секретар США Ентоні Блінкен потягом прибув до Києва. Це стало першим візитом високопосадовця США до України після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму $61 млрд.

Під час зустрічі президента Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном головними темами переговорів були постачання озброєнь до України, насамперед систем ППО, українсько-американська угода про безпеку, а також підготовка до червневого саміту миру.

Обстріл Харкова

Сьогодні окупанти вчергове атакували Харків. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 14 травня близько 16:10 російські загарбники завдали удари з авіації по Шевченківському району м. Харкова. Один з авіаційних боєприпасів влучив у багатоповерхівку.

Інше влучання – у гаражі поблизу іншого багатоповерхового житлового будинку. Відбулось загоряння щонайменше 15 гаражів.

Зокрема, 21 людина зазнала поранення та гострої реакції на стрес. Серед них сім чоловіків, 11 жінок та троє дітей – двоє дівчат 12 і 8 років, а також 12-річний хлопчик. Найстаршому з них 87 років.

Грузинський парламент остаточно ухвалив закон про іноагентів

Парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив закон про іноагентів – законопроект «Про прозорість іноземного впливу».

За затвердження скандальної ініціативи «Грузинської мрії» проголосували 84 депутати – попри протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, і критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на законопроєкт. Згідно з Конституцією Грузії, президент протягом 10 днів підписує і публікує закон, або з мотивованими зауваженнями повертає до парламенту. У «Грузинської мрії» є достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закон, його підписує і публікує голова парламенту.

Син екснардепа-регіонала постане перед судом за організацію замовного вбивства

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишнього депутата Жмеринської міської ради від забороненої в Україні проросійської партії «ОПЗЖ», який замовив вбивство колеги. Обвинувальний акт направлено до суду.

Як зазначають правоохоронці, батько обвинуваченого є колишнім народним депутатом VII скликання від Партії регіонів та чинним депутатом Жмеринської міськради від забороненої «ОПЗЖ». Однак чоловік під час повномасштабного вторгнення Росії виїхав з України та фактично не виконує депутатські обов’язки. Його бізнесові та політичні інтереси у місті та регіоні представляє син, який у 2023 році добровільно склав повноваження депутата міської ради.

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Теги: Харків окупанти війна Грузія Ентоні Блінкен

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