Путіну не вдалося взяти Часів Яр до 9 травня: Огляд з фронту

Мрії Путіна розбиті, тому що Часів Яр залишається непокірним

Друзі, за ситуацією на Часовому Яру дуже коротко. Холодно, вранці десь плюс два. Обстрілів менше не стало, працює авіація, ствольна арта, касетні. Ну і звичайно дрони – про них трохи нижче. Головне, що сьогодні?

Головне, що вже 10 травня, а завдання «взяти Часік до 9 травня» пів-друга армія світу не виконала. Тому Путін учора щось і мямлив похмуро. Вони мають «день перемоги», а реальних перемог у розв'язаній проти України війні немає. Пропадає така дата. Стоїть цей сумний диктатор, який мріяв про славу «великого полководця» і викликає лише глузування. Разом зі своєю армією. Ми дуже раді, що зірвали їм усі плани і зіпсували старичку чергову мрію.

Вони намагалися, будемо справедливі. Штурмів останніх пару тижнів, навіть місяць було дуже багато. Якщо за цифрами, то пресофіцер нашого СУВВ «Хортиця» підполковник Назар Волошин учора говорив про зростання кількості бойових зіткнень. Якщо 8 травня їх зафіксовано 84, то 9 травня вже 146. Результат? Російські військкори писали щось бадьоре, але без конкретики.

Про посилення контролю над східною частиною Часового Яру. Це марення – вони не зайшли до східного району «Канал» і він взагалі один. Які райони у місті з населенням 11 тисяч у мирний час? У пацанів з Троєщини від таких формулювань напади неконтрольованого демаструючого сміху.

Нікуди окупанти не просунулися. Хоча галасливо дуже. І спроб прорватися у лоба чи обійти багато. Кажуть, що у них там триває перегрупування, тому атак багато, але без фанатизму. Готують обхід з південного флангу, щоб вийти на Костянтинівку – тоді брати Часік у лоба вже не буде потрібно. Такий сценарій очевидний будь-якому тямущому офіцеру оперативного планування при першому погляді на карту. Тож ми у курсі цих «хитрих планів». Ну і про головний чинник, який визначає загальну картину та настрій.

З учорашнього дня, увечері, вночі та зараз вранці абсолютно ясне небо. Тобто переміщення зведено до мінімуму. Швидко, непомітно по можливості по одному двоє від укриття до укриття. Для дронів така видимість просто подарунок – вони бачать тебе набагато раніше, ніж ти їх бачиш чи чуєш.

Тож пересуватися, зупинятися і взагалі існувати треба так, щоб над тобою не було відкритого неба. Дрон може прилетіти з поганим подарунком сам, може скоригувати арту та ракети. Дронів у них багато. Але! У нас теж є чим літати і що їм скидати. Так що поступово випалюємо їхні позиції, розбираємо техніку та робимо життя максимально некомфортним. Тож ясне небо та гарна видимість – вони для всіх працюють.