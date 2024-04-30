Зоопарк в Росії передав на фронт павичів, аби окупанти «отримали душевний спокій»

Інформацію про передачу «гумдопомоги» опублікували в соцмережах Липецького зоопарку, однак згодом пост видалили

Російські окупанти збудують для павичів вольєр у зоні бойових дій

Російський Липецький зоопарк передав у зону бойових дій незвичайну «гуманітарну допомогу» – двох павичів. Інформацію про це опублікували на сторінці зоопарку та російських ЗМІ, проте згодом, зоопарк видалив публікацію.

Як стало відомо, самця та самку тварини відправили 252-го мотострілецькому полку окупантів у рамках акції «Хто, якщо не ми».

«Хлопців у важкій бойовій обстановці краса птахів надихає, приносить частинку радості. Це не реклама зоопарку, а подарунок від щирого серця. Сподіваємося, що краса цих птахів прикрасить бойові будні солдатів», – кажуть у зоопарку.

Зоопарк також опублікував відео, на якому один із окупантів подякував установі та розповів, що для павичів зараз будують великий вольєр. Там, за його словами, солдати зможуть «піймати якесь духовне умиротворення» або «просто подумати та спостерігати за красою птахів».

Нагадаємо, росіяни викрали із херсонського зоопарку більшу частину тварин. У мережі з’явилося відео, як загарбники ловлять єнота голими руками й саджають у клітку. Згодом рашисти зняли відео з викраденим у Херсоні єнотом.

Також російські загарбники вивезли із асканійського зоопарку по декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида.

До слова, у березні 2022 року сімейний еко-парк «Ясногородка» постраждав від обстрілу.