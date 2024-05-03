У травні Росія реалізує «трирівневий» план дестабілізації України – ГУР

Дезінформаційна кампанія Кремля буде спрямована на підрив української мобілізації та політичної легітимності Володимира Зеленського

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький прогнозує, що у травні Росія використає «трирівневий» план дестабілізації України, який складається з військової, дезінформаційної та міжнародної частин. Про це він розповів виданню The Economist.

За словами Скібіцького, основним фактором буде військовий.

На його думку, знадобляться тижні для того, щоб нещодавно виділена Сполученими Штатами військова допомога надійшла на лінію фронту. Водночас, як пише видання зі слів представника ГУР, навряд чи ця допомога зрівняє український потенціал з російськими запасами снарядів або забезпечить ефективний захист від російських керованих авіаційних бомб.

Другою частиною російського плану є дезінформаційна кампанія Кремля в Україні, яка буде спрямована на підрив української мобілізації та політичної легітимності президента Володимира Зеленського. Хоча Конституція дозволяє безстрокове продовження його дії у воєнний час, як пише видання, опоненти президента вже наголошують на його вразливості.

Третьою частиною плану, за словами заступника начальника ГУР, є кампанія Росії з міжнародної ізоляції України. За його словами, «вони будуть трясти ситуацію, як зможуть».

Нагадаємо, у Росії залишилося 45 одиниць нових крилатих ракет Х-69, якою раніше окупанти знищили найпотужнішу електростанцію Київщини Трипільську ТЕС. Про це йдеться у відповіді ГУР.

До слова, російський диктатор Володимир Путін після перемоги на так званих виборах у РФ, зосереджений на можливому протистоянні з Європою та НАТО. Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.