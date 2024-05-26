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Привид Пригожина? Командир 92-ї бригади розказав, хто наступає на Харківщину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Привид Пригожина? Командир 92-ї бригади розказав, хто наступає на Харківщину
Ворог на Харківщині не жаліє ресурсів
фото з відкритих джерел

Павло Федосенко розповів, яку живу силу РФ кинула в бій під Вовчанськом

Проти ЗСУ на Харківщині нині воюють колишні ув’язнені – «ШтормV», а також 13-ий танковий полк, який  раніше стояв на Куп’янському напрямку, та 11-ий механізований полк. В основному це мобілізовані, якими керують кадрові офіцери. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів комбриг 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка, Герой України, полковник Павло Федосенко.

«Ворог не жаліє ресурсів. Це помітно. Насамперед не жаліє людських ресурсів. Намагається накатами просуватися вперед, використовуючи величезну кількість особового складу, – йдуть штурмові групи одна за одною. А у відповідь летить чимала кількість наших БпЛА», – пояснив Комбриг.

Як відомо, ув’язнених для участі у бойових діях в Україні активно вербував нині покійний очільник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин. Він особисто їздив у колонії, де зустрічався з засудженими та обіцяв їм амністію за те, що поїдуть убивати українців.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків ISW, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.

Як повідомлялося, російські окупанти відступили з невизначених позицій поблизу Липців на Харківщині. Окупанти продовжували атакувати біля Вовчанська.

До слова, сьогодні президент Володими Зеленський повідомив, що Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України. Країна-агресорка готує наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.

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Теги: Євген Пригожин полковник наступ ворог президент Герой України окупанти росія

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