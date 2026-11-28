Сокальський районний суд Львівської області визнав винним безробітного жителя Волинської області, який намагався підкупити прикордонника на пункті пропуску «Угринів», щоб безперешкодно в’їхати до України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку суду, уродженець селища Тоболи Камінь-Каширського району прибув на міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів» у Шептицькому районі Львівської області. Перебуваючи у службовому приміщенні, чоловік запропонував і передав начальникові групи інспекторів прикордонного контролю 500 польських злотих (за курсом НБУ на той день – 11 081 гривня). За ці гроші прикордонник мав посприяти йому в безперешкодному перетині державного кордону на в’їзд до України.

Після передачі хабаря чоловіка затримали, а його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі).

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся і просив суд суворо його не карати. Враховуючи каяття, активне сприяння розкриттю злочину та відсутність попередніх судимостей, суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Сокальський районний суд ухвалив визнати чоловіка винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі та призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень (1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Також суд вирішив конфіскувати в дохід держави 500 злотих, які передавалися як хабар.

Нагадаємо, в Україні чоловікові, який мав відстрочку від мобілізації, відмовили у виїзді за кордон разом із матір'ю з інвалідністю II групи. Причиною стало те, що його брат раніше супроводжував жінку за кордон, але сам до України не повернувся.

Раніше 73-річній громадянці Німеччини Урсулі Ваґнер, матері загиблої на фронті у 2024 році бойової медикині Савіти Ваґнер, прикордонники відмовили у в'їзді в Україну.