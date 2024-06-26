Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мобілізація: нардеп повідомив, чи є необхідність продовження строку оновлення даних

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Мобілізація: нардеп повідомив, чи є необхідність продовження строку оновлення даних
Міноборони не вважає за необхідне продовжувати термін оновлення даних до 150 днів
фото: з відкритих джерел

Федір Веніславський: «Динаміка, яку ми на сьогодні спостерігаємо в оновленні даних, достатньо позитивна»

На даний момент говорити про необхідність продовження строку для оновлення персональних військово-облікових даних немає. У військовозобов’язаних є ще 20 днів на оновлення даних. Про це розповів народний депутат від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу.

«Динаміка, яку ми на сьогодні спостерігаємо в оновленні даних, достатньо позитивна. Минув місяць і 8 днів з моменту набрання чинності відповідного закону, і на даний момент немає необхідності говорити про продовження строку, який ми надали законом для оновлення своїх персональних військово-облікових даних. Тим більше є ще 20 з лишнім днів, протягом яких усі бажаючі можуть це зробити», – сказав Веніславський.

Нагадаємо, вчора з’явилася інформація, що Міноборони підтримує законопроєкт про збільшення терміну оновлення даних у ТЦК. Зазначалося, що термін оновлення даних міг бути продовжений на ще 90 днів.

Однак, пізніше Міноборони заявило, що попри триваючі консультації та дискусії, міністерство не вважає за необхідне продовжувати цей термін до 150 днів, оскільки оновлення можна легко здійснити через застосунок Резерв+.

Читайте також:

Теги: мобілізація ТЦК Федір Веніславський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Документ має термін дії один рік з моменту формування
ЦНАПи почали видавати військово-обліковий документ з QR-кодом – Мінцифри
Вчора, 17:01
У Швейцарії немає однозначної думки щодо майбутнього біженців
Швейцарія готується висилати біженців призовного віку? ЗМІ розповіли, що їх чекає
17 червня, 08:46
Чоловік отримував повістки та вирушав на полігон, а звідти повертався додому
Мобілізований волинянин кілька разів повертався з полігону додому: як його покарали
16 червня, 18:52
В Україні запрацював сайт «Будь собою», де можна знайти вакансію в Силах оборони України
Сайт для пошуку вакансій в ЗСУ. Міноборони повідомило, скільки надійшло резюме за три дні
15 червня, 07:16
Колишній нардеп Сольвар мобілізувався до ЗСУ
Суд може зупинити провадження щодо екснардепа Сольвара: яка причина
10 червня, 18:42
Санкція статті 336 Кримінального кодексу («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації») передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти років
Вперше за час війни суд призначив максимальне покарання ухилянту: фабула справи
8 червня, 10:00
Депутат Крейденко: перевізники повинні мати право бронювати не менше 100% своїх працівників
Депутат Крейденко: перевізники повинні мати право бронювати не менше 100% своїх працівників
3 червня, 21:17
Міноборони вважає, що розтягувати процес оновлення даних не варто, адже ЗСУ потребують посилення вже зараз
Міноборони назвало умову, за якої продовжить термін оновлення даних
30 травня, 10:48
Військовозобов'язані стоять у черзі біля ТЦК у Києві, 21 травня 2024 року
Чи варто забирати телефони у затриманих військовозобов'язаних? У соцмережі вирує суперечка
28 травня, 18:16

Суспільство

Мобілізація: нардеп повідомив, чи є необхідність продовження строку оновлення даних
Мобілізація: нардеп повідомив, чи є необхідність продовження строку оновлення даних
«Укренерго» посилить відключення світла на вечір
«Укренерго» посилить відключення світла на вечір
На Закарпатті двоє дітей втопилися в озері
На Закарпатті двоє дітей втопилися в озері
Чи призовуть чоловіка, який вже подав документи на відстрочку: відповідь Міноборони
Чи призовуть чоловіка, який вже подав документи на відстрочку: відповідь Міноборони
«Україну кохайте, Батьківщину любіть». Згадаймо поета Назара Мялікгулиєва
«Україну кохайте, Батьківщину любіть». Згадаймо поета Назара Мялікгулиєва
Відключення світла 26 червня: «Укренерго» анонсувало графіки
Відключення світла 26 червня: «Укренерго» анонсувало графіки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Тищенко святкує домашній арешт у готелі Hyatt (відео)
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
«Мені немає за що жити»: Тищенко просив слідчих не забирати гроші під час обшуку
7174
Гучна справа. Дві нардепки звернулися до Тищенка з вимогою
5665
Як вступ України до ЄС руйнує плани Путіна
5333
Київський таксист привласнив 400 тис. грн, які забула в авто дружина зниклого воїна

Новини

Чи планує бізнес підвищувати зарплати у 2024 році? Результати опитування НБУ
Сьогодні, 08:25
У Росії розпочнеться таємний суд над американським журналістом Еваном Гершковічем
Сьогодні, 07:44
Після навчань на Кубі РФ підписала меморандум із Венесуелою – огляд ISW
Сьогодні, 06:54
Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним у шпигунстві
Сьогодні, 06:03
Екскандидатка на посаду в Європарламенті просить притулку в Білорусі: до чого тут польський суддя Шмідт
Сьогодні, 04:55
Зеленський візьме участь у Саміті ЄС
Сьогодні, 04:32

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua