Мобілізація: нардеп повідомив, чи є необхідність продовження строку оновлення даних

Федір Веніславський: «Динаміка, яку ми на сьогодні спостерігаємо в оновленні даних, достатньо позитивна»

На даний момент говорити про необхідність продовження строку для оновлення персональних військово-облікових даних немає. У військовозобов’язаних є ще 20 днів на оновлення даних. Про це розповів народний депутат від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу.

«Динаміка, яку ми на сьогодні спостерігаємо в оновленні даних, достатньо позитивна. Минув місяць і 8 днів з моменту набрання чинності відповідного закону, і на даний момент немає необхідності говорити про продовження строку, який ми надали законом для оновлення своїх персональних військово-облікових даних. Тим більше є ще 20 з лишнім днів, протягом яких усі бажаючі можуть це зробити», – сказав Веніславський.

Нагадаємо, вчора з’явилася інформація, що Міноборони підтримує законопроєкт про збільшення терміну оновлення даних у ТЦК. Зазначалося, що термін оновлення даних міг бути продовжений на ще 90 днів.

Однак, пізніше Міноборони заявило, що попри триваючі консультації та дискусії, міністерство не вважає за необхідне продовжувати цей термін до 150 днів, оскільки оновлення можна легко здійснити через застосунок Резерв+.